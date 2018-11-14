МГБ ДНР предупреждает: ездить с сим - картами "Феникс" на территорию Украины опасно

Министерство Госбезопасности Донецкой Народной Республики предупреждает, что при пересечении границы с Украиной, СБУ изымают сим - карты "Феникс" для противоправных действий от лица владельца.

МГБ советует жителям Республики не вывозить с собой на территорию незалежной сим - карты "Феникса".

- СБУшники ищут "Феникс" у всех, кто пересекает блокпосты, - говорит источник "КП" в правоохранительных органах, - Могут рыться в телефонной книге, переписывать номера, да и позвонить от вашего имени тоже смогут, чтобы разузнать какие - то сведения. Сим - карта "Феникс" для СБУ - большая и важная добыча. Дело в том, что во многих ведомствах ДНР привыкли, что если им звонят с Республиканского оператора, значит, человек свой, ему можно доверять. Этим и пользуются украинские спецслужбы. Так что с "Фениксом" на ту сторону лучше не ездить.

Так же наш источник посоветовал быть осторожным с мобильным телефоном, пусть даже в нем будет сим - карта другого оператора.

- Нужно быть готовым, что ваш телефон начнут потрошить: контакты, переписка, фотографии, ссылки. Все это нужно почистить перед поездкой, и "корзину" тоже. А лучше ехать с абсолютно пустым телефоном, - говорит источник.