2018-11-13T17:42:31+03:00
Политика

Тренер детского «патриотического» лагеря в Украине: «Сепаратисты – не люди. В них можно стрелять»

На Западной Украине работает «патриотический» лагерь, где воспитывают детей-убийц.
Ольга ГОРДО
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На Украине готовят отряды детей-убийц. Фото: http://dnr-live.ruНа Украине готовят отряды детей-убийц. Фото: http://dnr-live.ru
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Еще один лагерь по подготовке будущих убийц работает на Западной Украине. За время войны подобные «Патриотические» лагеря набирают все большую популярность в Украине. Дисциплина в таких учреждениях максимально приближена к военной, а занятия с детьми больше напоминают курс молодого бойца.

Репортаж из этого лагеря появился в американском издании The Associated Press. Как сообщает издание, в лагере детей обучают обращению с оружием и основам нацистской идеологии.

«Мы никогда не нацеливаем оружие на людей. Но мы не считаем людьми сепаратистов, «маленьких зеленых человечков», оккупантов из Москвы. Поэтому мы можем и должны целиться в них», — рассказывает детям инструктор Юрий «Чорнота» Черкашин.

Детей учат, что сепаратисты - это не люди и в них можно стрелять. Фото: http://dnr-live.ru

Детей учат, что сепаратисты - это не люди и в них можно стрелять. Фото: http://dnr-live.ru

Самому младшему из воспитанников лагеря 8 лет. По словам Черкашина, молодой нации «нужно насаждать националистические мысли, чтобы они могли сражаться с Россией Владимира Путина, а также с вызовами, которые могли бы полностью уничтожить европейскую цивилизацию».

Издание отмечает, что жизнь для детей в лагере «Свобода» тяжелая.

«Воспитанников лагеря разбудили посреди ночи взрывом оглушающей гранаты. Выбираясь из своих палаток, солдаты, проходившие тренировку, пытались удержать в руках АК-47, которые в некоторых случаях были почти такими же высокими, как и дети. Они должны были носить тяжелые винтовки весь день, а одна из девочек расплакалась от истощения», — говорится в статье The Associated Press.

В 2018 году Министерство молодежи и спорта Украины выделило 4 миллиона гривен на финансирование некоторых молодежных лагерей. Их цель, по данным министерства, — «национально-патриотическое воспитание».

В августе этого года «Комсомолка» рассказывала о подобном лагере, который расположен на берегу Азовского моря, в городе Урзуф. Там детский «патриотический» лагерь соседствует с действующей военной частью националистического батальона «Азов» (запрещенного в РФ), которая заняла одну из баз отдыха. По свидетельствам очевидцев, детей обучают обращению с оружием, маршировать, рассказывают о минах, гранатах, снарядах.

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