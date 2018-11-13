Что скрывается за "небоевыми потерями" ВСУ?

Военнослужащий ВСУ в зоне Операции объединенных сил (ООС) покончил с собой прямо на боевом посту - не выдержал издевательств со стороны командиров. Об этом 13 ноября сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

В целом, согласно статистике главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, на четырех погибших в войне на Донбассе, приходится один случай самоубийства. Эти данные прокурор проанализировал за четыре года гражданской войны.

Оказывается, по доле суицидов украинская армия опережает активно воюющие США и Израиль. Об этом говорится в статье журнала "Новое время".

В Израиле на 100 тыс. военнослужащих происходит девять самоубийств, а в США, солдаты которых также задействованы в разных горячих точках, — 28.

В украинском Генштабе накинулись на Матиоса - мол, манипулирует данными и обнародует недостоверную информацию. Штабисты уверяют - эта цифра в разы меньше - семь случаев на 100 тыс. военнослужащих.

Но Матиос подсчитал, что только с начала 2018-го 33 украинских солдата совершили самоубийство.

Все это списывается на так называемые "небоевые потери", либо вообще - обстрелы "сепаратистов". Родственникам выплачивается компенсация за потерю военнослужащего, и редко кто отправляется искать правду о гибели сына или мужа.

- Две диаметрально противоположные вещи для психики - защищать свой дом, или убивать на чужой земле, - говорит донецкий психолог Виктор Смирненко. - Если все время "заливать глаза" алкоголем, применять наркотики, то продержаться в ООС можно. Но психозы, личностные расстройства - все равно наступят. Или прямо на боевом посту, или уже в мирной жизни. Сколько таким образом украинская армия искалечила своих же - ни прокурор, ни Генштаб точно не знает. Но, как и в случае со Вьетнамом, пик самоубийств в незалежной еще впереди.

Интересно, что по данным Генштаба, большинство самоубийств — около 70% — случаются не в зоне ООС (бывшей АТО), а в пунктах постоянной дислокации. Или уже в мирной жизни.

Около половины зафиксированных попыток суицида в армии, по оценкам экспертов, связаны с семейными обстоятельствами.

Еще часть — это последствия злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Третья основная причина для сведения счетов с жизнью — проблемы с командованием. В войсках именно подобные истории спрятаны за словами "небоевые потери".

КСТАТИ

По доле суицидов среди мирного населения Украина занимает 23-е место в мире. В стране на каждые 100 тыс. человек приходится 16,8 самоубийств. Это 23-й показатель в мире. Большая часть государств, которые опережают Украину по этому показателю, экономически и социально неблагополучны. США же занимают 54-е место (12,1 чел. на 100 тыс. населения) по этому показателю в мире, а Израиль — 113-е место (5,9 чел. на 100 тыс. населения).