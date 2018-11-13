2018-11-13T14:19:10+03:00
Политика

Грабителем донецкого ЦУМа оказался охранник

Украденные на 120 миллионов ювелирные украшения будут возвращены владельцам [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: МВД ДНРФото: МВД ДНР
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31 октября в донецком ЦУМе произошла крупная кража. Из двух ювелирных отделов исчезло золото. Преступник вынес больше десяти килограммов украшений. Их стоимость оценили в 120 миллионов рублей. Горожане назвали это происшествие «ограблением века».

Уже через неделю полицейские нашли и задержали грабителя. Им оказался один из сотрудников магазина.

- Он знал о работе систем безопасности торгового центра, - рассказывают правоохранители. – Поэтому для него не составило труда вывести из строя камеру наблюдения и сигнализацию.

Подозреваемый во всем сознался. Фото: МВД ДНР

Подозреваемый во всем сознался. Фото: МВД ДНР

Всего подозреваемый украл больше полутора тысяч ювелирных украшений. Все это он сложил в полиэтиленовые пакеты и покинул место преступления. О том, как удалось провернуть такое ограбление, мужчина рассказал полицейским в деталях.

- Силой открыл дверцы и забрал золотые кольца, цепи, браслеты, серьги, - описал свои действия грабитель.

Все это мужчина разделил на две части и спрятал в двух тайниках. Полиция изъяла денежные средства и украшения. Скоро они будут возвращены законным владельцам.

Источник «Комсомолки» в правоохранительных органах сообщает, что грабитель работал охранником в магазине. Преступление он продумал заранее. Одну часть похищенной ювелирки спрятал в подвальном помещении универмага, а другую – прикопал на территории города.

Часть золота грабитель спрятал в ЦУМе, вторую закопал на территории города. Фото: МВД ДНР

Часть золота грабитель спрятал в ЦУМе, вторую закопал на территории города. Фото: МВД ДНР

Подозреваемому грозит уголовное наказание за совершенную кражу в особо крупном размере. Он может попасть за решетку на срок до десяти лет, со штрафом до одного миллиона рублей.

После ограбления руководство универмага стало уделять повышенное внимание к вопросам безопасности. Теперь этим займутся сотрудники государственной службы вневедомственной охраны.

Правоохранители раскрыли резонансную кражу ювелирных изделий в ЦУМе.Стражи порядка установили и задержали дончанина, подозреваемого в крупном хищении золотых украшений из двух отделов Центрального универмага Донецка. Добычей фигуранта стали несколько килограммов золотых изделий, драгоценные камни и денежные средства, находившиеся в кассах торговых объектов. Злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности.

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