Экс-министр обороны Греции Костас Исихос: Демократия в ДНР гораздо больше похожа на античную греческую, чем в Европе

Отправляясь на задание была настроена враждебно. Кроме сербов – все представители стран Евросоюза, «благодаря» которому у нас тут война. Как себя вести? Решила, что буду предельно сдержана, корректна и вежлива. Но не получилось. Иностранцы оказались настолько дружелюбны, что очень трудно было не ответить взаимностью. Многие говорили по-русски и даже больше – шутили на русском! В нашем автобусе были представители Бельгии, Франции, Германии, Сербии, Греции, Италии, Болгарии, Нидерланды, Южной Осетии и Абхазии. И с каждым я бы с удовольствием сделала интервью, но увы, время было ограничено.

Представитель Греции вызвал мое расположение тем, что после посещения избирательного участка в Макеевской школе, где на первом этаже работали детские кружки, в автобусе искренне восхищался нашими детьми играющими в шахматы, шашки, нарды. Там было много кружков, но грека впечатлили шахматы.

Итак, знакомьтесь - Костас Исихос, экс-министр обороны Греции, бывший член парламента и бывший сопрезидент парламентской греко-российской группы. Разговаривали в пресс-центре поздно вечером. Все уставшие, но тем не менее.

- Когда вы вернетесь в Грецию, вас кто-то спросить – а где вы были? Вы ответите – в ДНР. А что это? – спросят у вас. Вы что ответите?

- Во-первых, хочу сказать, что европейцы немного больше разбираются в географии, чем те же американцы. Они хотя бы знают, где находится ДНР. Чтобы я хотел, и что я скажу греческой общественности – что в ДНР уже можно говорить о политической зрелости. Эта политическая зрелость появляется в том числе и благодаря таким выборам. Эти выборы подводят ДНР к приобретению государственности. И это все при том, что ДНР остается верной минским соглашениям. Мы обязательно должны прорвать эту стену фейковой информации, которая распространяется о вашем регионе. Я думаю, что обязанность всех побывавших здесь и моя обязанность рассказать в точности о том, что я видел за эти три дня. В Европе обычно дело, когда на выборы приходят 20-25 процентов от общего количества избирателей. Выборы в Европе – это скучное предсказуемое занятие. Люди, которые голосуют в Европе, обычно говорят – «ничего не изменится». В лицах тех, кого я сегодня вдел на избирательных участках, в лицах их детей, их внуков, это то, что они действительно рассчитывают построить будущее, на которое они рассчитывают. Когда я вернусь в Грецию, я скажу своим соотечественникам, что демократия в ДНР гораздо больше похожа на античную греческую демократию. Люди участвуют в ней. Они не ждут чего-то. Они хотят построить. И это – надежда.

- Что вас больше всего удивило сегодня?

- Больше всего удивило то, что я увидел большое количество активной молодежи на избирательных участках. Для них выборы - это не просто формальность, это не просто поставить «галочку», а возможность реально что-то изменить. И я так же хотел вам сказать, что вы вернули словам «выборы» и «демократия» их истинное значение. Вы выиграли европейский чемпионат по посещаемости выборов и по пониманию того, что такое демократия.

На промежуточной пресс-конференцииФото: Ольга ЖУКОВА

- Вы не боитесь попасть на сайт «Миротворец» и попасть под американские санкции за визит в ДНР?

- Я уже на «Миротворце» - это не проблема. За последние три года я был в Крыму три раза. В Донецк – это мой первый визит, я очень надеюсь, что не последний. Я думаю, что мы должны работать против этих санкций. Мы должны работать против того, что уже смело можно назвать холодной войной в Европе. Европа прошла через слишком большое количество войн. Поэтому, Донецк, Луганск и вся Россия – это часть Европы. Часть прошлого Европы, часть настоящего Европы и часть будущего.

- Вот вы сегодня наблюдали весь процесс от и до. Если Украина захочет к чему-то придраться в выборах Главы, к чему бы она могла придраться?

- Я уверен, что Порошенко и его соратник будут придираться, искать какие-то ошибки, какие-то неточности, которые есть в любых выборах, потому что есть человеческий фактор. Но это в корне неверное. Потому что то, что происходит сейчас – это происходит в рамках минского процесса. Я думаю, что Порошенк внутри своей страны и на международной площадке он просто политический зомби. Ему нет никакого доверия. И это довольно грустно, потому что жители Украины каких бы взглядов они не придерживались, они братья и сестры.

- Что бы вы пожелали жителям республик?

- Я надеюсь, что в скором будущем университеты Греции и Донецка и будут работать вместе с молодежью. Я думаю, что в Европе только молодежь может прервать этот поток фейков и вражды. Поэтому я думаю, что в этих выборах, которые мы наблюдали, в них результат виден уже сейчас, до подсчета голосов. Вне зависимости от того, кто выиграет в этих выборах, самый главный победитель в выборах — это народ. Это мой посыл и спасибо вам, что вы делаете это для Европы.