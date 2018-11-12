2018-11-12T15:38:00+03:00
Политика

Победители на выборах в ДНР и ЛНР стали ясны, когда участки ещё работали

Итоги голосования в Республиках Донбасса [инфографика]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Избранные лидеры Республик ДонбассаИзбранные лидеры Республик ДонбассаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Выборы Глав и парламентов ДНР и ЛНР прошли спокойно и без нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования. Несмотря на различные угрозы от украинских властей, народ хлынул на избирательные участки.

Уже через несколько часов после голосования можно было с уверенностью сказать: временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин избран новым руководителем государства. По результатам обработки четверти бюллетеней он набрал порядка 57% голосов.

брифинг председателя ЦИК ДНР - Первые предварительные результаты голосования

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ПУШИЛИН - ГЛАВА ДНР

На следующий день был подписан протокол об итогах голосования. Итоговая явка составила больше 80%. За Дениса Пушилина свои голоса отдали 60,9% избирателей – это около 975 тысяч человек. Депутат от фракции «Свободный Донбасс» Роман Храменков набрал 14,2% – он занял второе место в лидерской гонке. На третьем месте с 9,2% судья «Украинского народного трибунала» Елена Шишкина. Роман Евстифеев и Владимир Медведев набрали 7,75% и 6,5% голосов соответственно. 1,4% бюллетеней признаны недействительными.

В поддержку общественного движения «Донецкая Республика» голоса отдали 72,5% избирателей. «Свободный Донбасс» набрал на выборах 26% голосов.

Итоги выборов в ДНР Фото: Виктория ПЛЕТНЕВА

Итоги выборов в ДНРФото: Виктория ПЛЕТНЕВА

ПАСЕЧНИК - ГЛАВА ЛНР

В соседней Луганской Народной Республике на выборах с большим перевесом победил действующий исполняющий обязанности Главы – Леонид Пасечник. За него проголосовали 68,3% избирателей. На втором месте остался Олег Коваль, набрав 16,55% голосов. Наталья Сергун и Людмила Руснак набрали 7,95% и 5,9% соответственно. Немного больше процента бюллетеней признаны недействительными. Итоговая явка составила 77%.

За республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения «Мир Луганщине» проголосовало 74,12% избирателей. За «Луганский Экономический Союз» - 25,16%.

Итоги выборов в лнр Фото: Виктория ПЛЕТНЕВА

Итоги выборов в лнрФото: Виктория ПЛЕТНЕВА

Стоит отметить, что во время выборов не стихала обстановка и на фронте. Во время проведения голосований украинские военные продолжали обстрелы окраин Республики. За двадцать минут до старта выборов, украинские военные открыли огонь по поселку Доломинтое - на горловском направлении. А вечером под огнём оказался посёлок Зайцево - на том же направлении. В результате прямого попадания снаряда – загорелся дом.

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