2018-11-12T13:29:52+03:00
Политика

ТОП-5 угроз от Украины жителям Донбасса для предотвращения выборов

Все попытки незалежной оказались тщетными, общая явка на выборах составила порядка 80 процентов в ДНР и 77 процентов в ЛНР
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Испугать жителей Донбасса не получилось - выборы состоялись. Фото: theguardian.com/ukИспугать жителей Донбасса не получилось - выборы состоялись. Фото: theguardian.com/uk
Изменить размер текста:

Украинские власти еще задолго до выборов подняли вой, что это недопустимо по всем параметрам и договоренностям. Запад вроде бы как в такт с незалежной тоже трубили, что, мол, нельзя. Но жители Донбасса знают, что им делать. При этом никакие соглашения выборы не нарушают. В Комплексе мер сказано о том, что запрещено проводить местные выборы, однако не сказано о выборах Глав и парламентов.

Чем ближе приближалось к дате голосования, тем больше украинские власти начинали вопить. Порошенко даже записал обращения к жителям Донбасса, стал обращаться к мировым лидерам за помощью. Но кроме этого в адрес жителей Донецкой и Луганской Народных Республик – сыпались угрозы.

1. Лишим пенсий

Кого, как ни пенсионеров пугать в первую очередь. Поэтому киевское правительство стали угрожать лишением пенсий тех, кто пойдет на выборы.

Но как показала действительность, стариков пришло на избирательные участки не мало. При этом многие из них сказали, что пришли назло тем, кто им угрожает. Киевский план провалился.

2. Не пропустим на блокпосте

На украинских пунктах пропуска на линии соприкосновения заранее вывесили информационные стенды с предупреждением о последствиях за участие в выборах.

Проголосовали – значит, преступники, значит – въезд на территорию «нэньки» запрещен. Расчет был сделан на запугивание жителей, что те не смогут поехать в гости к родственникам, которые живут на украинской территории.

3. Расправимся с родными на подконтрольной Украине территории

Такие угрозы частенько применяют сотрудники Службы безопасности Украины, в основном для принуждения к сотрудничеству.

Видимо спецслужбы решили задействовать такой ход, чтобы припугнуть желающих проголосовать на выборах в ДНР и ЛНР.

4. Посадим в тюрьму – срок от трех лет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что те, кто пойдет на выборы – преступники.

- У вас есть только один шанс – вовремя остановиться от участия в преступлении, - сказал он, и перечислил целый перечень уголовных статей.

Жителям Донбасса, которые отдали свои голоса на выборах в Республиках Донбасса, по мнению украинских властей, может грозить от трех да 15 лет тюрьмы.

5. За организацию выборов – 15 лет за решеткой или пожизненное заключение

Тем, кто организовывал выборы в Республиках Донбасса, вообще пригрозили тюрьмой либо от десяти до 15 лет, либо на пожизненное заключение.

Выдвигается стразу несколько уголовных статей: и посягательство на территориальную целостность, и террористическая деятельность, и несколько подобных, противоречащим здравому смыслу статей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Общая явка на избирательных участках в Донецкой Народной Республики составила порядка 80 процентов, в Луганской – 77 процентов. Эти цифры говорят о том, что никакими улюлюканьями и угрозами мнение жителей Донбасса не изменить.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-министр обороны Греции Костас Исихос: «демократия в ДНР гораздо больше похожа на античную греческую демократию, чем в Европе"
Корреспондент «Комсомолки» весь день голосования провел с международными наблюдателями. Один из них, Костас Исисхос, экс-министр обороны Греции, дал интервью нашей газетеэ
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
11 ноября в ДНР проходят выборы нового главы Республики. Предыдущий - Александр Захарченко погиб 31 августа во время теракта. Спецкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин приехал в Донецк, чтобы спросить у его жителей - чего они ждут и на что надеются
Новости 24
Донецкий Ботанический сад вновь запускает «Школу садовника»
В музее Донецка откроют экспозиционный комплекс памяти Александра Захарченко
Над ЛНР сбили очередной ударный беспилотник
В Республике восстановлена треть жилья, пострадавшего от обстрелов
На выборах в ДНР победил Денис Пушилин
Афиша кинотеатров на два дня, 13 и 14 ноября: кинотеатр «Звёздочка»
Наиболее активно на выборах в ЛНР 2018 голосовали жители прифронтовых районов
ОД «Мир Луганщине» победило на выборах депутатов Народного Совета ЛНР
Леонид Пасечник победил на выборах Главы ЛНР 2018. За него отдали 68,3% голосов
Пушилин о выборах в ДНР: Народ Донбасса сделал выбор в пользу интеграции с Россией
За прошедшую неделю ВСУ более ста раз нарушили режим тишины
Наблюдатель от РФ, депутат госдумы Виктор Водолацкий: «Начиная с 11 ноября, в Донбассе закончится гражданская война»
Выборы в ДНР 2018 прошли под аккомпанемент миномётных выстрелов со стороны ВСУ
Наблюдатель от РФ депутат Александр Ющенко: «Государство должно лечить, учить и защищать. ДНР с этим справляется»
Обстрелы в ЛНР: ВСУ обстреляли Желобок и Лозовое
Леонид Пасечник продолжает лидировать на выборах Главы ЛНР 2018
Наблюдатель от РФ депутат Дмитрий Саблин: «Эти выборы абсолютно не противоречат минским соглашениям»
На выборах в ДНР обработано 97,52 % бюллетеней. У Пушилина 60,9 % голосов
ЦИК ЛНР обработал 63% бюллетеней. Пасечник по-прежнему лидирует