ТОП-5 угроз от Украины жителям Донбасса для предотвращения выборов

Украинские власти еще задолго до выборов подняли вой, что это недопустимо по всем параметрам и договоренностям. Запад вроде бы как в такт с незалежной тоже трубили, что, мол, нельзя. Но жители Донбасса знают, что им делать. При этом никакие соглашения выборы не нарушают. В Комплексе мер сказано о том, что запрещено проводить местные выборы, однако не сказано о выборах Глав и парламентов.

Чем ближе приближалось к дате голосования, тем больше украинские власти начинали вопить. Порошенко даже записал обращения к жителям Донбасса, стал обращаться к мировым лидерам за помощью. Но кроме этого в адрес жителей Донецкой и Луганской Народных Республик – сыпались угрозы.

1. Лишим пенсий

Кого, как ни пенсионеров пугать в первую очередь. Поэтому киевское правительство стали угрожать лишением пенсий тех, кто пойдет на выборы.

Но как показала действительность, стариков пришло на избирательные участки не мало. При этом многие из них сказали, что пришли назло тем, кто им угрожает. Киевский план провалился.

2. Не пропустим на блокпосте

На украинских пунктах пропуска на линии соприкосновения заранее вывесили информационные стенды с предупреждением о последствиях за участие в выборах.

Проголосовали – значит, преступники, значит – въезд на территорию «нэньки» запрещен. Расчет был сделан на запугивание жителей, что те не смогут поехать в гости к родственникам, которые живут на украинской территории.

3. Расправимся с родными на подконтрольной Украине территории

Такие угрозы частенько применяют сотрудники Службы безопасности Украины, в основном для принуждения к сотрудничеству.

Видимо спецслужбы решили задействовать такой ход, чтобы припугнуть желающих проголосовать на выборах в ДНР и ЛНР.

4. Посадим в тюрьму – срок от трех лет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что те, кто пойдет на выборы – преступники.

- У вас есть только один шанс – вовремя остановиться от участия в преступлении, - сказал он, и перечислил целый перечень уголовных статей.

Жителям Донбасса, которые отдали свои голоса на выборах в Республиках Донбасса, по мнению украинских властей, может грозить от трех да 15 лет тюрьмы.

5. За организацию выборов – 15 лет за решеткой или пожизненное заключение

Тем, кто организовывал выборы в Республиках Донбасса, вообще пригрозили тюрьмой либо от десяти до 15 лет, либо на пожизненное заключение.

Выдвигается стразу несколько уголовных статей: и посягательство на территориальную целостность, и террористическая деятельность, и несколько подобных, противоречащим здравому смыслу статей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Общая явка на избирательных участках в Донецкой Народной Республики составила порядка 80 процентов, в Луганской – 77 процентов. Эти цифры говорят о том, что никакими улюлюканьями и угрозами мнение жителей Донбасса не изменить.