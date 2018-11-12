Киев украл 69 миллиардов гривен у пенсионеров из Донецка и Луганска

В Мариуполе пенсионеры-переселенцы снова стоят в многодневных очередях, чтобы попасть на прием в местное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Дончане добиваются возврата долгов.

Лариса Минкина пришла с пожилой матерью. Общий срок задолженности перед ними превышает 2,5 года.

- Вы что, не знаете, как люди живут без денег? Никак не живем. Таблетки не купишь, продукты, которые хочешь, не купишь, в больницу не пойдешь – никуда не пойдешь, – поведала женщина о своей беде журналистам телеканала «TV7 Мариуполь».

Ларисе Минкиной (слева) и ее маме Пенсионный фонд задолжал выплаты за 2,5 года. Фото: Скриншот видео ТК «TV7 Мариуполь»

В управлении ПФУ не смогли назвать Минкиной конкретную причину приостановки выплат.

- Либо линию соприкосновения пересекали, либо Ощадбанк закрыл. Разные бывают причины, - уклончиво сказала главный специалист Мариупольского объединенного УПФУ Ирина Малюга.

ХИТРОСТИ ОСОБОГО ПОРЯДКА

У женщин приняли заявления и отправили документы в собес. Оттуда в течение двух недель должны прийти работники в квартиру, где сейчас живут переселенцы. Для составления акта обследования жилищно-бытовых условий. Проведение таких проверок еще в сентябре запретил Верховный суд Украины. Но возникла правовая коллизия – без акта соцслужбы не могут возобновить выплаты пенсий. Поэтому изуверская система продолжает работать на местах в прежнем режиме. Более того, работники собеса могут заявиться и с неплановой проверкой. По отзывам переселенцев, особенно этим злоупотребляют в Мариуполе и Бахмуте (бывший Артемовск).

Если повезет, Лариса Минкина с матерью получат свои кровные уже в декабре. Но только за текущий месяц. Долг за два с половиной года киевские власти им пока не вернут.

- Сумма задолженности учитывается в электронных пенсионных делах, но сейчас не выплачивается, – объяснила первый заместитель начальника Мариупольского объединенного УПФУ Ирина Емельянова. - Постановлением Кабинета министров предусмотрено финансирование данных выплат на условиях отдельного порядка. Порядка мы пока не видели.

С мая, когда правительство приняло такое решение, без выплат остались по разным оценкам от 200 до 300 тысяч пенсионеров-переселенцев. А всего задолженность по пенсиям перед жителями Донбасса составляет 69 миллиардов гривен. При этом долг не учитывается (!) в бюджетах Пенсионного фонда. Такую информацию озвучила менеджер программы «Советник по вопросам внутренне перемещенных лиц» Валерия Вершинина. Говоря простым языком – денег на возврат долгов попросту нет.

БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ ХОЖДЕНИЯ ПО СУДАМ

Уже очевидно, что Киев не собирается отдавать эти деньги дончанам и луганчанам. Правозащитники советуют жителям Донбасса судиться.

- Переселенцы, которые обращаются с помощью адвокатов в суд, доказывают, что действия управлений ПФУ были незаконными, и выигрывают дела, - рассказала адвокационный координатор благотворительного фонда «Право на защиту» Дарина Толкач.

По ее словам, почти 99 процентов всех пенсионных дел переселенцев, с которыми работает фонд «Право на защиту», – выигрышные. Всего же за последние два года переселенцы подали около 4 тысяч исков против Пенсионного фонда. Тот только на судебные сборы потратил почти 9,5 миллиона гривен. Впрочем, юрист умолчала, в какую сумму обошлись жителям Донбасса услуги адвокатов и поездки для оформления документов и участия в судебных процедурах.

Кстати, журналисты телеканала во время визита в Мариупольское управление ПФУ пообщались с переселенкой, которая пришла в учреждение за документами для иска в суд. Валентина Македон после операции уже полтора года не получает пенсию.

- Хочу подать документы в суд через адвокатов, так там столько бумажек надо собрать, что не дай бог. Собирала-собирала, говорят, еще не все, – вытирая слезы, поведала женщина.

Валентина Македон не может без слез говорить о количестве документов, которые ей приходится собирать для обращения в суд. Фото: Скриншот видео ТК «TV7 Мариуполь»

Мой хороший знакомый – Яков из Зугрэса – тоже попытался добиться через суд восстановления выплат для себя и жены.

- Десять тысяч гривен потратил. Но долги так и не вернули, - признался знакомый. – Я уже махнул на это рукой. Пусть Порошенко подавится моей пенсией.

Действительно, решение суда – не гарантия возврата задолженности.

- Пенсионный фонд и Министерство социальной политики используют все возможности, чтобы сэкономить государственный бюджет, - пояснила Дарина Толкач. – В результате с исполнением решений судов возникает большая проблема. Это отдельные производства, которые занимают много времени, а также требуют больших усилий адвокатов для того, чтобы исполнить эти решения.

Впрочем, юрист сообщила, что позитивная практика все же есть. Но не назвала количество счастливчиков, с которыми ПФУ полностью рассчитался.

«ДАВИТЕ» ЖАЛОБАМИ

А вот специалисты из организации «Донбасс SOS» предлагают «давить» Пенсионный фонд жалобами. Для этого нужно написать заявления:

- в управление Пенсионного фонда – для выяснения причин приостановки выплат и требование их возобновить;

- в управление труда и соцзащиты населения (УТСЗН) – для выяснения, есть ли основания для аннулирования справки переселенца и проведения проверок согласно постановлениям КМУ № 365 и № 637;

- в Государственную пограничную службу Украины – для получения информации о пересечении государственной границы либо линии соприкосновения.

После получения ответов из этих служб надо обратиться к уполномоченному Верховной рады по правам человека, а также к президенту и премьер-министру Украины. Образцы заявлений можно найти на сайте «Донбасс SOS» - donbasssos.org

- Как показывает практика, такие заявления дают результат, – сообщили правозащитники. - Некоторым переселенцам без суда возобновили выплаты текущей пенсии и выплатили задолженность за весь предыдущий период. Это произошло после обращения к уполномоченому ВРУ по правам человека и премьер-министру. Таких случаев мало, но, возможно, именно у вас будет такая же ситуация.

В общем, кому-то повезет. Как говорят, стучите в дверь и вам откроют. Может быть...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Верховная рада не принимает законы, решающие проблемы переселенцев

В парламенте Украины «застряли» 16 законопроектов

Наивно думать, что проблемы для жителей Донбасса создают только чиновники в правительстве и администрации президента. В Верховной раде 16 законопроектов лежат в парламентских комитетах без малейшего движения, причем некоторые – с 2015 года. Они все касаются наиболее злободневных проблем переселенцев: участия в выборах, получения пенсий, и компенсации за жилье и за ущерб.

Препятствует прохождению документов – бывший комендант майдана, а ныне спикер Верховной рады Андрей Парубий. Он буквально встал стеной на пути законопроекта, упрощающем получение пенсий жителям Донбасса. Документ прошел рассмотрение во всех профильных комитетах, но так и не был проголосован депутатами.

- Это в очередной раз подтверждает, что властью проводится политика прямой и косвенной дискриминации переселенцев, - заявил на заседании согласительного совета Рады глава комитета парламента по правам человека Григорий Немыря. - Мы уже полтора года ждем, когда законопроекты о выплате пенсий переселенцам и их избирательных правах будут вынесены на рассмотрение в сессионный зал. Не дождались пока...

БУДЬ В КУРСЕ!

Зачем Ощадбанк шлет письма

Переселенцев предупреждают о смене счетов

В ноябре жители Донбасса стали получать СМСки из Ощадбанка с уведомлением о смене текущих счетов. У дончан возникли вопросы: с чем это связано и не дело ли рук мошенников?

Общественники из организации «Донбасс-SOS» обратились к представителям Ощадбанка за комментариями. Там подтвердили, что СМС в действительности отправляются с домена Oschadbank - причем всем жителям Украины. Связано это с выполнением постановления Национального банка Украины. До нового года номера карточных счетов будут изменены с 2625 на 2620. Получить новые реквизиты можно в отделении банка. Все эти перемены никак не повлияют на условия обслуживания счетов.