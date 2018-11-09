США посчитали, что глава МГБ ЛНР и все ведомство угрожают безопасности Америки и объявили им свои санкции

По этому поводу в сети не утихает веселье. Оно и понятно. С одной стороны – это какое-никакое, а все-таки признание. Но почему из всей Республики было выбрано только одно ведомство – непонятно. Остальным обидно.

Сразу захотелось познакомиться с сотрудниками министерства государственной безопасности. Хочется же посмотреть, кого опасается вторая по военному потенциалу страна в мире. Какую же угрозу Америке несет МГБ ЛНР? Что заставило внести в санкционный список силовое ведомство непризнанной им же в первую очередь Республики?

Вот что говорится в сообщении минфина США:

"Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) несет ответственность или является соучастником в вынесении приказов, контроле или в иной форме причастно к серьезным нарушениям прав человека на территории, насильственно оккупированной или иными способами контролируемой правительством Российской Федерации ко дню принятия или после вступления в силу CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций")", — говорится в заявлении ведомства.

По убеждению Вашингтона, МГБ "играло ключевую роль в обеспечении силового контроля Россией отдельных участков Луганска и серьезных нарушениях прав человека". Внесенное в санкционный список ведомство применяло практику задержаний, а также угроз в отношении тех, кто не согласен идти на сотрудничество, утверждают в минфине США.

О как. В этот раз без хайли лайкли, но оно подразумевается. Или, как говорят мужчины, когда не могут понять женщину – «Сама придумала, сама поверила, сама испугалась, сама обиделась». Впрочем, как обычно.

Под санкции также попал лично глава МГБ ЛНР Александр Басов. Чем конкретно Басов угрожает безопасности Америки, в сообщении не сказано. Наверное, военная тайна.

И как написал пользователь соцсетей «Сейчас за МГБ ДНР обидно стало».