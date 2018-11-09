2018-11-09T15:59:33+03:00
Политика

Порошенко играет роль ястреба по отношению к Донбассу. А какой птицей будет его преемник?

Политологи едины, что перед выборами на Украине никто ничего конкретного по миру на Донбассе говорить не будет
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Интрига от Марчука: Якобы мировое сообщество на 30% согласовало формат миротворческой миссии. ФОТО: focus.uaИнтрига от Марчука: Якобы мировое сообщество на 30% согласовало формат миротворческой миссии. ФОТО: focus.ua
Изменить размер текста:

Старый дипломат и многолетний переговорщик от Украины в Минске Евгений Марчук внес интригу в вопрос решения конфликта на Донбассе. Якобы мировое сообщество на 30% согласовало формат миротворческой миссии. Скорее всего, на первом этапе миротворцы встанут на линии фронта, как того хотела Россия, а проход их до границы с РФ отложен на потом. Стоит вопрос, кто главный в зоне ответственности "синих касок": ООН, глва миротворческой миссии, некая фигура от ЛДНР и Украины одновременно?

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал ситуацию для "КП":

- Переговоры явно не успеют закончиться в каденцию нынешнего президента Украины, так что скорость процесса будет зависеть от того, кто сядет на Банковой после 31 марта следующего года. Порошенко старательно играет роль ястреба (это помогает воровать и зарабатывать на войне и военных заказах), заигрывает с уличными нацистами. Как поведет себя его преемник, не знает никто. Но все политологи едины, что перед выборами на Украине никто ничего конкретного по миру на Донбассе говорить не будет - будут молоть языками за все хорошее против всего плохого, как обычно высказывают политики на ток-шоу.

Второй сложный вопрос: выборы на неподконтрольной ВСУ территории для внедрения в жизнь закона Украины об особом статусе Донбасса с особыми правами для местного самоуправления. Кто и как их проводить будет? Что делать с Народной милицией ЛДНР? Сдавать оружие перед лицом агрессивных добробатов и правосеков никто не собирается.

Впереди долгие переговоры, но сам факт, что они идут - хорошая новость для сторонников мира в Восточной Европе. Да и населению обстреливаемых поселков после введения миротворцев будет легче жить. Если они до этого доживут....

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Версия: Капсулу времени могли похитить рабочие во время реконструкции площади Ленина в Донецке
«Комсомолка» попыталась разобраться, куда могло исчезнуть послание, которое нам оставили полвека назад «Комсомолка» попыталась разобраться, куда могло исчезнуть послание, которое нам оставили полвека назад
Новости 24
МГБ ДНР: В ведомстве есть информация о провокациях украинских спецслужб и срыве выборов
Выборы в ДНР 2018: порядок будут обеспечивать более 1 300 правоохранителей
Кадетскому корпусу в Донецке присвоено имя Александра Захарченко
В ДНР отменили лицензирование риелторов и таксистов
Сегодня на ДМЗ после капитального ремонта запустили доменную печь
Накануне выборов Украина ударила по Донецку из гаубиц
Тарифы на отопление в Киеве в восемь раз выше, чем в ЛНР
Стратегически важный мост в Енакиево, повреждённый обстрелами, вновь открыт
Украина готовит провокацию в Азовском море
Кадровые изменения в ДНР: Пушилин снял с должности двух заместителей Министра доходов и сборов
Украинских вояк за пьянство сажают в карцер на двое суток
Один военнослужащий ВСУ погиб, извлекая ящик с боеприпасами из земли
Украина продолжает нарушать Минские договорённости, применяя беспилотники
За минувшую неделю украинские силовики 116 раз нарушили режим тишины в ДНР
В ДНР будут оказывать поддержку предпринимателям
На Шахтёрской птицефабрике не исключены кардинальные решения после аудита
В ЛНР стартовали досрочные выборы 2018
Признание? США ввели санкции против МГБ ЛНР
В Горловке завершены кровельные работы на домах, которые летом пострадали от урагана
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Украина готовит провокации на Мариупольском направлении
Обстрелы в ДНР: по Республики выпустили более 270 боеприпасов
Обстрелы в ЛНР: мирный житель Золотого-5 погиб в результате обстрела
Правоохранители предотвратили подрыв ЛЭП в Старобешево