Порошенко играет роль ястреба по отношению к Донбассу. А какой птицей будет его преемник?

Старый дипломат и многолетний переговорщик от Украины в Минске Евгений Марчук внес интригу в вопрос решения конфликта на Донбассе. Якобы мировое сообщество на 30% согласовало формат миротворческой миссии. Скорее всего, на первом этапе миротворцы встанут на линии фронта, как того хотела Россия, а проход их до границы с РФ отложен на потом. Стоит вопрос, кто главный в зоне ответственности "синих касок": ООН, глва миротворческой миссии, некая фигура от ЛДНР и Украины одновременно?

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал ситуацию для "КП":

- Переговоры явно не успеют закончиться в каденцию нынешнего президента Украины, так что скорость процесса будет зависеть от того, кто сядет на Банковой после 31 марта следующего года. Порошенко старательно играет роль ястреба (это помогает воровать и зарабатывать на войне и военных заказах), заигрывает с уличными нацистами. Как поведет себя его преемник, не знает никто. Но все политологи едины, что перед выборами на Украине никто ничего конкретного по миру на Донбассе говорить не будет - будут молоть языками за все хорошее против всего плохого, как обычно высказывают политики на ток-шоу.

Второй сложный вопрос: выборы на неподконтрольной ВСУ территории для внедрения в жизнь закона Украины об особом статусе Донбасса с особыми правами для местного самоуправления. Кто и как их проводить будет? Что делать с Народной милицией ЛДНР? Сдавать оружие перед лицом агрессивных добробатов и правосеков никто не собирается.

Впереди долгие переговоры, но сам факт, что они идут - хорошая новость для сторонников мира в Восточной Европе. Да и населению обстреливаемых поселков после введения миротворцев будет легче жить. Если они до этого доживут....