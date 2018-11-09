Что горит в центре Донецка? В стороне Щербакова огромный столб дыма

Утром 9 ноября дончане забеспокоились - в стороне парка Щербакова многие наблюдали огромный столб дыма.

- Что случилось? Глад? Ураган? Обстрел? - писали жители города.

Нет. С войной и снарядами этот пожар не связан. В Донецке снова загорелся столичный дельфинарий «Nemo» в парке Щербакова. Об этом сообщают в МЧС ДНР.

- Произошло возгорание, обрушилась кровля. Расчеты МЧС локализовали и оперативно ликвидировали пожар, - говорят в спасательном ведомстве.

Здание дельфинария находилось в аварийном состоянии после пожара в 2016 года. Тогда огонь вывел «Nemo» из эксплуатации.

Жертв не зафиксировано. Причины пожара выясняются.