2018-11-09T10:23:52+03:00
Политика

Что горит в центре Донецка? В стороне Щербакова огромный столб дыма

Пожар в донецком дельфинарии «Nemo»
Никита МАКАРЕНКОВ
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В стороне парка Щербакова многие наблюдали огромный столб дыма. Фото: dnr-online.ruВ стороне парка Щербакова многие наблюдали огромный столб дыма. Фото: dnr-online.ru
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Утром 9 ноября дончане забеспокоились - в стороне парка Щербакова многие наблюдали огромный столб дыма.

- Что случилось? Глад? Ураган? Обстрел? - писали жители города.

Нет. С войной и снарядами этот пожар не связан. В Донецке снова загорелся столичный дельфинарий «Nemo» в парке Щербакова. Об этом сообщают в МЧС ДНР.

- Произошло возгорание, обрушилась кровля. Расчеты МЧС локализовали и оперативно ликвидировали пожар, - говорят в спасательном ведомстве.

Здание дельфинария находилось в аварийном состоянии после пожара в 2016 года. Тогда огонь вывел «Nemo» из эксплуатации.

Жертв не зафиксировано. Причины пожара выясняются.

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