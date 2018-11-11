Выборы в Донбассе: Почему дончане не испугались угроз Киева и пришли голосовать

Накануне выборов 11 ноября кто только не пугал жителей ДНР и ЛНР. И США, и Евросоюз. И по поводу легитимности, и по вопросу ответственности организаторов и участников голосования. Больше же всех старались украинские власти. Президент Петр Порошенко, глава СБУ Василий Грицак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов…

- У вас есть только один шанс – вовремя остановиться от участия в преступлении, – вещал дончанам «кровавый пастор», развязавший в 2014 году войну на юго-востоке Украины.

А далее следовал длинный перечень статей Уголовного кодекса, по которым отступникам «светит» от трех до пятнадцати лет.

К общему хору чиновников присоединились и волонтеры. В частности, из организации «Донбасс SOS», которая всегда последовательно отстаивает права жителей Донбасса. Но, видимо, там не смогли остаться в стороне от столь значимого события. Или их «попросили» высказаться.

Даже в украинских пунктах пропуска на линии соприкосновения вывесили информационные стенды с предупреждением о последствиях за участие в выборах. Расчет был сделан прежде всего на пенсионеров - пожилые люди всегда самые активные участники голосования. Если их запугать лишением украинских пенсий (мол, списки проголосовавших попадут в СБУ), то многие не рискнут пойти на избирательные участки.

- Да не боюсь я их угроз, проголосую, как считаю нужным, - прокомментировала «КП» пенсионерка из Макеевки Валентина Петровна. – А Европа пусть с Украиной сначала разберется. Почему нам не могут по-человечески пенсии платить, если до сих пор считают, что мы граждане незалежной. Просто слов нет, чтобы рассказать об издевательствах, которые мы терпим.

- А я назло пойду голосовать! И за пенсией поеду! – сказал нам бойкий дедушка из прифронтового Октябрьского. – Пусть они нас боятся! У меня сын под обстрел в 14-ом попал, когда с шахты возвращался. А потом и его могилу снарядом разнесло. Мне уже ничего не страшно!

На избирательных участках корреспонденты «Комсомолки» встретили немало пожилых людей. С разными чувствами они пришли. Кто-то до сих пор надеется, что голос дончан наконец-то не только услышат в России. И республики Донбасса сначала признают, а потом и включат в семью братских народов. Кое-кто, наоборот, считает, что Киев теперь всерьез договорится - уже с новыми лидерами ДНР и ЛНР - на каких условиях Донбасс вернется на Украину.

Минские соглашения, которые якобы нарушают нынешние выборы, многие дончане уже попросту не воспринимают.

- Это слово ругательное и ко мне попрошу не применять, - сказал один из героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» - зубной врач Антон Семёнович Шпак, когда царь назвал его холопом.

Примерно так реагируют на слово «Минск» жители ДНР. Люди устали от переливания на переговорах из пустого в порожнее, в то время как продолжаются обстрелы и блокада. Устали от нищеты и неопределенности. Дончане надеются - выборы хоть как-то изменят их жизнь к лучшему. Не будем загадывать, что из этого получится. Ведь на референдуме в 2014-м Донбасс так мечтал повторить путь Крыма.

КСТАТИ

ЦИК ДНР объявила о высокой активности избирателей

Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова объявила о таких цифрах явки дончан на избирательные участки: в 10 часов – 18,6%, в 12 часов – 40,3 %, в 14 часов – 65,9 %.