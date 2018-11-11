Порошенко поднял вой по поводу выборов в Республиках

Выборы в ДНР и ЛНР, которые проходя сегодня, 11 ноября, никто не признает. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает администрация главы государства.

- Несмотря на многочисленные призывы мирового сообщества к Российской Федерации относительно большой опасности проведения фейковых выборов на территории оккупированного Российской Федерацией Донбасса, к сожалению, Россия взяла на себя полную ответственность и подтвердила свое участие в оккупации и приняла непосредственное участие в организации этих фейковых выборов, – сказал он. - Конечно, в результате проведенных консультаций мы абсолютно уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемы. Условия безопасности не созданы, – отметил Петр Порошенко.

Порошенко сообщил, что дал поручение украинским дипломатам действовать и принимать соответствующие меры.

По его словам, начаты консультации в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности. Также вопрос незаконного проведения выборов будет внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам и ближайшего заседания Комитета министров Совета Европы.

- Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира, – подчеркнул президент.

При этом международные наблюдатели высоко оценили подготовку на избирательных участках, а также явку на выборы в ДНР 2018.

Высокую явку на выборы оценил и международный наблюдатель из Германии Андреас Маурер, который неоднократно посещал ДНР и ЛНР с гуманитарными и дипломатическими миссиями.

— Я удивлён, что у вас к избирательным участкам выстраиваются очереди. Такой явки нет даже в Европе, — сказал нашему корреспонденту Андреас Маурер.

— Я вижу, что эти выборы проходят открыто и честно. Людей никто не агитирует идти на избирательные участки и голосовать за того или иного кандидата. Я надеюсь, что выборы в ДНР будут признаны Евросоюзом, а народ Республики выберет того Главу, который сможет остановить войну, — сказал еще Гуннар Линдеманн – международный наблюдатель из Берлина.

Не зря дончане накануне говорили, что непременно пойдут на выборы, т.к. обратное означает капитуляцию. «Низкая явка на руку Порошенко. Сигнал всему миру, что люди не поддерживают свой выбор 2014 года», - считают жители Республики. И реакция президента Украины показывает, что они не ошиблись.