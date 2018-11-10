Донецк накануне выборов: о чем говорят на улицах города...

Уже завтра на избирательных участках всей Республики люди сделают свой выбор. Одни пойдут голосовать с праздничным настроением, другие - потому, что считают это своим гражданским долгом, а кто-то и вовсе останется дома.

За день до выборов Республика продолжает жить в привычном темпе. На окраинах все также разрываются снаряды, в центре - течет жизнь, которая похожа на мирную. На бульваре Пушкина в Донецке прогуливаются семьи с детьми, люди спешат на работу, в магазинах - очереди за продуктами. Приехали бы мы только сегодня в Донецк, не зная о том, что завтра выборы, даже не подозревали бы об этом.

Избирательные участки полностью подготовлены. По всей Республике их больше четырехсот. Объявлен день тишины. Есть время подумать, определиться.

- Не пойду голосовать, не хочется после гибели Захарченко, - отвечает нам женщина на площади Ленина.

- Чего ж так? Гражданский долг же ...

- Не хочу и все! Так хотела за Захарченко проголосовать, но - увы.

Республика всё ещё скорбит...Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Решили узнать настроение у других прохожих. За кого пойдут голосовать - не спрашивали. Спросили - за что будут голосовать и почему?

Самый популярный ответ: чтобы не попасть обратно в Украину. Большинство людей считают, что большая явка - это подтверждение общего желания держать курс на Россию.

- Хочу подтвердить выбор, который я сделал ещё четыре года назад, - говорит дончанин Сергей Викторович. - Да, жить не так уж и легко, да есть проблемы, но их нужно решать. Для этого главное объединяться.

- Провели бы референдум. Хотим ли мы в Россию? Тогда бы все до единого пошли голосовать, - считает жительница Ворошиловского района Светлана Глушкова. - Сейчас пойдут не все. Кто-то уже надежду потерял, руки опустил и ждёт, когда что-то изменится без него. Не берусь судить, на то у людей свои причины. Но референдум хотели бы все.

Есть и те, кто четко определился за кого голосовать.

- Это большой шанс остаться Республикой, стремиться в Россию, - уверена пенсионерка Лидия Георгиевна. - За кого буду голосовать - определилась... Главное мое желание, чтобы войну закончили и экономику подняли.

Все хотят, чтобы скорее закончилась войнаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители Республики надеются, что после выборов жизнь населения улучшится.

- Думаю, что пенсии поднимут со временем, зарплаты тоже, что коммуналка по-прежнему не будет дорожать, что дороги будут ремонтировать, с концепцией бороться. Это единственный вариант политики, с которой наша власть может завоевать уважение у тех, кто потерял надежду!

Да, поднять экономику в воюющем государстве – тяжело и не быстро. Но жизненно необходимо. Пожелаем будущему Главе Республики успехов в этом направлении.