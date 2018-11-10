Вплоть до пожизненного! СБУ объявила - что грозит организаторам выборов в ДНР и ЛНР

Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области открыло уголовное производство по факту организации "незаконных выборов на временно оккупированной территории Донецкой области".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в пятницу, 9 ноября - накануне дня тишины перед выборами в Республиках..

Прокуратура незалежной считает, что на "неподконтрольной территории осуществляются противоправные умышленные действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и госграницы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины".

Речь идет о мероприятиях по организации и проведению 11 ноября выборов в ДНР и ЛНР.

Уже открыто уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст.110 УК Украины).

Подозреваемым грозят тюремные сроки от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

- К выборам Республики готовы, и никакие "уголовные производства" их не остановят, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Но нужно быдть бдительными - готовятся как информационные провокации, так и открытые диверсии со стороны ДРГ и ВСУ. Порошенко еще вчера заявил, что за участие в выборах наказаны будут все. Прежде всего - самые незащищенные - пенсионеры, которые ездят в незалежную за своей законной пенсией и люди, которые проведывают своих родных по ту линию соприкосновения. Их будут допрашивать украинские спецслужбы на блокпостах, заставлять стучать на соседей.

Но бояться этого не стоит, считает политолог. МГБ ДНР уже дали на этот счет разъяснение.

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