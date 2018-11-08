В Верховной раде появятся депутаты от ДНР и ЛНР?

8 Нояб. 21:23 2018-11-08T21:26:01+03:00

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Украинский министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш считает, что в Верховной раде должны присутствовать представители из Республик Донбасса. Об этом политик заявил в эфире телеканала незалежной «Перший».

- Вот, у нас есть «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещенная в РФ организация). Он представлен в Верховной раде. Но никакого упоминания об этом в Конституции нет. Просто фракция берет себе представителя. Фракция «Народного фронта», фракция «Блока Петра Порошенко». Донецких» должны взять к себе представители «пророссисйких» партий, – заявил он.

Такой план, кстати, может стать и обманом для того, чтобы под этим предлогом ввести миротворцев или украинские войска на территорию Республик Донбасс и закрыть границу с Россией.

- Если бы я был большим паном, я бы сказал – ага, вы хотите нас перехитрить, а я перехитрю вас. Как бы я это сделал гипотетически. Я говорю – вы делаете выборы? Прекрасно. Вы сделали выборы, ну и давайте следующий шаг, нужно же миротворцев туда запускать. Например, вы хотите зайти в Верховную раду – заходите, А что это у вас за территория? Должны туда зайти миротворцы или, если вы уже тут в Верховной раде, то нужно как-то границу перекрыть, потому что не может быть открыта граница в соседнюю страну, если вы уже в Верховной раде. Туда должна зайти Украина, ее законы и, самое главное, перекрыть границу. А перекрыть границу – им конец, понимаете? – было сказано в эфире украинского телеканала.