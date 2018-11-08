2018-11-08T19:56:12+03:00
Политика

Почему Украина не хочет восстанавливать мост у КПП в Станице Луганской и намеренно затягивает процесс пропуска людей

Станица Луганская – единственное место в ЛНР, где можно перейти линию соприкосновения. На машине пересечь границу можно только через ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ria.ruФото: ria.ru
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Разрушенный мост у контрольно-пропускного пункта в Станице Луганской, который стал единственной возможностью жителей незалежной и Республики перейти через линию соприкосновения, Украина восстанавливать не хочет.

- Нежелание украинской стороны под надуманными предлогами восстанавливать мост у Станицы Луганской приводит к тому, что страдают люди, пересекающие линию соприкосновения, а это, в основном, лица пожилого возраста, женщины с детьми и инвалиды, - сообщила представитель ЛНР в гумподгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева.

Людям приходится с риском переходить эту переправу.

- Разрушенные пролеты моста не позволяют проезжать автомобилям скорой помощи к жителям, не выдерживающим долгих очередей на украинском блокпосту. К сожалению, это уже неоднократно приводило к гибели людей, - заявила Кобцева.

Люди на контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской вынуждены часами стоять в очередях на украинской стороне. При этом представители незалежной намеренно замедляют процесс пропуска. Об этом заявила представитель ЛНР в гумподгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Республики Ольга Кобцева

- Известно, что в сентябре украинская сторона в одностороннем порядке закрыла КПП у Станицы, якобы для «создания более комфортных условий для граждан», - говорит Кобцева. - На деле же сегодня жители Луганщины проходят украинский пункт пропуска в три раза дольше, чем пункт пропуска ЛНР.

Кроме этого Кобцева подчеркнула, что представители ОБСЕ тоже заметили противоправные действия украинской стороны.

- В своем отчете за 5 ноября миссия ОБСЕ также сообщила, что жители на украинском блокпосту стоят в очередях примерно по три часа, а на пунктах пропуска ЛНР - не более часа, - добавила представитель Республики.

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