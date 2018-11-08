«Я люблю Желобок»: В поселке-призраке на передовой военные создали фотозону

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-08T15:03:11+03:00

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Известная российская певица Юлия Чичерина выложила на своей странице в социальной сети фотографию с защитниками Луганской Народной Республики. Сделана она в поселке Желобок – на самой передовой. Специально для таких случаев бойцы создали фотозону. На дереве, которое посечено осколками от прилетевших с украинской стороны снарядов, военные прикрепили надпись из жестянки – «Я люблю Желобок».

Такие надписи есть практически в каждом городе. Эти фотозоны стали излюбленным местом туристов. Теперь и на передовой появилась своя фотозона. Только фотографироваться на её фоне могут лишь редкие гости, такие как Чичерина, которые не бояться приехать на линию фронта, чтобы пообщаться с бойцами и посмотреть - во что Украина превратила когда-то живой поселок.

Сейчас Желобок больше напоминает поселок-призрак. Из-за украинской агрессии жителей в нём не осталось – одни погибли, а другие переехали, чтобы избежать подобной участи.

До военного конфликта в Донбассе население Желобка составляло 153 человека. Во время артиллерийского обстрела в августе этого года был разрушен дом последней местной жительницы, остававшейся в Желобке - она получила контузию, после чего женщине пришлось искать новое жильё.

В поселке-призраке на передовой военные создали фотозону. Фото: Личный архив Юлии Чичериной

Зовут её Ольга - пенсионер. «Комсомолка» знакомилась с ней во время визита в Желобок ещё два года назад. Тогда вместе с ней в доме жила больная мать. А сама Ольга управлялась по хозяйству.

- Что вам рассказать? Как живём? Как на мишени – в самой десяточке, - сказала тогда Ольга. – Все поразъехались, кого-то ранило, кто-то просто уехал от войны... Пустое село. Одни мы остались здесь. А уезжать уж больно не хочется.

Женщина запомнилась нам очень весёлой и позитивной, несмотря на все трудности и постоянные обстрелы на её лице всегда улыбка.

С началом гражданской войны посёлок, расположенный вдоль бахмутской трассы, представлял для украинских военных важное стратегическое значение. Вследствие этого населённый пункт находился под постоянным обстрелом.

Напомним, несколько дней назад певица Юлия Чичерина опубликовала новый клип, который она записала на передовой в Донбассе.