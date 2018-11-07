Дурных погибать в Донбассе нэма: как украинцы прячутся от осеннего призыва

СЕГОДНЯ 21:00 2018-11-07T21:11:33+03:00

А ведь перед майданом был последний призыв в украинскую армию Фото: solomenka.org.ua

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Осенний призыв на Украине стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря: его продлили указом президента Украины Петра Порошенко на месяц с целью проведения качественного отбора и в связи с увеличением количества призывников для комплектования войск Нацгвардии и Госпогранслужбы. Призывают мужчин возрастом от 20 до 27 лет, которые не имеют права на отсрочку, без судимости и проблем со здоровьем.

Вот только ради выполнения нормы по призыву украинские военкоматы идут на разные хитрости

Об одной из схем рассказал житель Киева Андрей Хорошун.

«У знакомого сын работает программистом. Такой себе, стандартный программист: много времени за компом, общение по сети и пр. стереотипные вещи. И вот в начале прошлой недели ему пришел по почте вызов в полицию, в котором говорилось, что он — фигурант дела о разбое. Великовозрастное дитя, не видя за собой греха, поперло самостоятельно решать проблемы в полицию (он же взрослый уже). Собственно, там его быстренько и приняли служащие военкомата и в тот же день вечером уже издали/выпустили приказ, и все… готов новобранец», — рассказал он.

И баня раз в неделю! Фото: скрин https://www.facebook.com/andrewhoroshun?fref=nf

В комментариях к записи украинцы указали, что так же в армию забирают не только молодых украинцев.

«У меня так и 45-летних забирали… А вот недавно тоже пришло типа явиться одному, я говорю, не ходи, а то под белы ручки и примут. Послушал, не пошёл, а потом спасибо сказал», — отметила одна из пользователей.

Кроме того, многие столкнулись с настоящим обманом со стороны военкоматов, когда все средства хороши, только бы избежать призыва.

Когда ты понял, что всегда был сепаратистом.

«Года три назад в Харькове прямо с подошедшей электрички на перроне мужиков в автобус грузили, якобы " до выяснения", а по факту - на войну», - отвечает ей другая.

«На работе лично слышала, как девчонка со своим парнем по телефону общалась, когда его внезапно под Иловайск повезли. Как они вдвоём с ещё одним парнем, оставшиеся в живых, из окружения в одних трусах выползали, а потом кущерями и на электричках до Харькова добирались. А она и его родители телефоны обрывали, чтобы хоть что-то узнать. А когда парни в часть явились, оказалось, что их уже и с довольствия сняли и в "двухсотые" записали, но никому ничего не сообщали», - делится опытом еще одна.

Многие украинцы, поняв, что пахнет "жаренным", еще в 2014 году забрали ненаглядных детушек из Украины, как только выпустили кровожадного джина из сосуда майдана. Как не удивительно, очень многие нашли убежище в России.

"Одна из причин, по которой, два года назад я в течение недели продала квартиру за копейки, засунула всё, что влезло в Рав и Туле, сына и в Россию, ночью через Беларусь. К нам участковый с военными приходил в 6 утра, а когда естественно им не открывали , оставили у консьержа повестку и уведомление, что военная прокуратура готовит дело. А наш мальчик был ещё в стадии получения диплома в Шевченко. Вот так мы и остались без диплома», - рассказывает пользователь Инна Ворожейкина.

В целом планируется призвать 17 960 человек. Из них 9010 человек планируют направить в Вооруженные силы Украины, 6500 — в Национальную гвардию, 1550 — в Государственную пограничную службу, 900 — в Государственную специальную службу транспорта.