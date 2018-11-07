В центре охраны материнства и детства открыли «Скалу памяти»

СЕГОДНЯ 16:45 2018-11-07T17:22:00+03:00

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В парке республиканского центра охраны материнства и детства появился новый монумент. Его назвали «Скала памяти». На гранитном камне высечены имена 72 сотрудников центра, которые на протяжении почти четверти века приумножали его славу. Идея создания такого памятника пришла генеральному директору и бессменному руководителю центра Владимиру Чайке. Профессор считает это своим личным долгом.

- Это я решил создать в память о тех людях, которых я лично знал, с которыми начинал работать мальчиком в 27 лет. И дожил уже до такого тяжелого возраста. И помню каждое их слово, - говорит Владимир Кириллович. - Это были и акушерки, и профессора, которые кровь сдавали. Были трудные времена у нас. И эпоха перемен: то одно, то другое, то одна власть, то другая. Развал Союза пережили. Многие эти врачи были участниками войны. Поэтому я решил исполнить свой долг, лично свой долг. Я не привлекал ни спонсоров, ничего. Сын помог финансово.

Идея создания памятника принадлежит руководителю центра Владимиру ЧайкеФото: Елена ШИНКАРЕНКО

На торжественную церемонию открытия приехало много гостей. Среди них и исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

- Безусловно, это хорошее, нужное дело, очень важное, - считает Александр Оприщенко. - Прекрасно, что врачам, медсестрам, фельдшерам, санитарочкам открываются вот такие памятники в лечебных учреждениях нашей республики, которые прославляют их труд, их вклад в развитие медицины, вклад в укрепление здоровья населения нашей Родины. Это память если не на века, то на многие, многие десятилетия.

Сотрудники центра бережно хранят память о своих коллегах. Говорят, что у каждого из них можно было многому научиться.

Три года назад мы решили, что каждый год 7 ноября - это будет день памяти тех людей, кто приумножал славу. Вот на третью годовщину у нас есть уже своя Книга памяти, и вот появился памятник, - говорит заместитель генерального директора республиканского Центра охраны материнства и детства Анна Железная. - Знаете, мне кажется, что в это сложное время людям достаточно сложно не очерстветь. И вот наверно сегодняшний день этот памятник показывает, что в тяжелое время мы, наверно, стали где-то ближе друг к другу, лояльны друг к другу и, наверно, стали больше задумываться над тем, что жизнь - это, действительно, тот миг, за который нужно держаться. И когда этот миг пролетает, хочется, чтобы о тебе помнили хорошее.

«Скала памяти» была освящена. И в память о коллегах в небо были выпущены белые воздушные шары шары.