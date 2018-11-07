Корь 2018 в ДНР: не придет ли из Украины эпидемия в Республики?

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-07T15:11:44+03:00

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Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью корью в ДНР находится под контролем, повторных заболеваний в местах заражения не выявлено.

- На сегодня ситуация по кори в Республике контролируемая. Во второй половине года за счет качественного и своевременного проведения противоэпидемических мероприятий не допущено случаев вторичного заражения в очагах кори, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

А как обстоят дела на Украине? По данным Минздарава, в текущем году в Украине корью заболели 36 455 человек. Из них 14 111 взрослых и 22 344 детей. При этом заболевание стало причиной смерти у 15 человек: 11 детей и 4 взрослых.

Лидируют по числу заболевших Львовская область (всего 7 364 человек: 2 164 взрослых и 5 200 детей), Ивано-Франковская область (всего 3 612 человек: 971 взрослый и 2 641 детей), Закарпатская область (всего 3 459 человек: 672 взрослых и 2 787 детей), Одесская область (всего 2 550 человек: 1 274 взрослых и 1 276 детей), Киев (всего 2 408 человек: 1 491 взрослый и 917 детей) и Тернопольская область (всего 2 120 человек: 773 взрослых и 1 347 детей).

Самый высокий показатель заболеваемости в независимой Украине был зафиксирован в 2006 году и составил 42 724 человек. Если тенденция в 2018 году сохранится, то количество заболевших может превысить этот показатель.

Также в Минздраве сообщают, что лекарства от кори не существует, и единственный способ защититься от этого заболевания - вакцинация.

Подробнее о мерах профилактики заболевания корью читайте в материале нашего корреспондента.