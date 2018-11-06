Версия: Капсулу времени могли похитить рабочие во время реконструкции площади Ленина в Донецке

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-06T12:07:01+03:00

«Комсомолка» попыталась разобраться, куда могло исчезнуть послание, которое нам оставили полвека назад «Комсомолка» попыталась разобраться, куда могло исчезнуть послание, которое нам оставили полвека назад

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Рядом с памятником Ленину возвышается трехгранный стальной пилон высотой 42 метра. У его подножья лежат две гранитные плиты. На одной из них написано: «Здесь 29 октября 1971 года заложено письмо участников Всесоюзной встречи трудовых династий к молодежи страны. Вскрыть 29 октября 2018 года».

Эта капсула была заложена дважды Героем Социалистического Труда Иваном Бридько после I Всесоюзной встречи трудовых династий рабочего класса и колхозного крестьянства, которая проходила в Донецке. Капсула времени несла в себе послание потомкам. Наши предки наперед спланировали ее будущее вскрытие к столетию со дня рождения Ленинского комсомола. Они верили, что эта дата будет масштабно отмечаться всем Союзом.

Наткнулись на трубу

Тысячи людей еще с детства мечтали узнать, что же написано в том послании, которое наши папы и мамы оставили нам полвека назад? Неожиданностью для всех стало исчезновение капсулы.

Чуть больше чем за две недели до запланированного вскрытия капсулы чиновники городской администрации собрали комиссию, в которую вошли сотрудники краеведческого музея, представители районной администрации и полицейские. Специалисты отправились на главную площадь Республики для того, чтобы заранее достать капсулу, а после заложить так, чтобы в торжественный день вскрытия не тратить на ее извлечение много времени.

Послание было заложено дважды Героем Социалистического Труда Иваном Бридько. Фото: Династии, вовлеченные трудом

- Только на подъем плит подъемными кранами ушло не меньше часа. Дальше комиссия приступила к поискам капсулы, но все усердия были напрасны, - рассказывает «Комсомолке» источник в столичной мэрии. - Провозились там полдня. Очень удивились и разочаровались – капсулы там не было. Вместо нее нашли кусок асбестовой трубы, набитой плиткой.

Официального изъятия не было

Одна из версий, которая появилась сразу, гласит, что капсула хранилась в обнаруженной трубе. Ее могли похитить рабочие, которые клали плиты на площади Ленина, а чтобы никто не заметил пропажу, трубу наполнили плиткой.

- По моему мнению, труба, на которую мы наткнулись, появилась здесь во время последнего благоустройства площади, - рассказывает член комиссии – старший научный сотрудник краеведческого музея Эдуард Кравченко. Капсула по задумке должна была находиться не в трубе, а в специальном вместилище. Судя по фотографии в газете, которую мы нашли, это было что-то вроде прямоугольного бетонного ящика, в который положили капсулу. А труба эта была вмонтирована и могла представлять какую-то часть водостока.

- Официальное вскрытие могли провести раньше запланированного срока, во времена Украины?

- Если бы изъятие было, то обязательно в официальном порядке. Табличка была бы изменена или снята вовсе. Общественность об этом знала бы. Но в архивах такой информации нет.

О чем могло говориться в тексте

Денис Кузнецов, генеральный директор краеведческого музея (именно здесь должна была храниться капсула после вскрытия), упомянул об исторической ценности этого послания и рассказал, что могло быть написано в письме.

- Люди тогда верили, что уже сейчас мы с вами освоим космическую программу вплоть до того, что будем открывать города на Луне. Верили, что во всем мире будут популярны идеи коммунизма. Возможно, об этом и говорилась в тексте. По плану это было послание от комсомольцев того времени комсомольцам нашего времени. В большинстве случаев такие послания составлялись по стандартной схеме. Вначале - приветственное слово: «Мы завидуем тому, что вы живете в XXI веке. Наверное, уже во всем мире бесплатная медицина, полностью освоен космос, идеи коммунизма победили...» Ну, что-то подобное.

- Если бы капсула была выставлена на аукцион на черном рынке, какой могла бы быть ее стоимость?

- Сложно сказать. Она не является типичной. На мировых аукционах десяток и сотен таких капсул нет. Поэтому среднюю цену на нее определить невозможно. Если бы нашелся покупатель – заядлый коллекционер, сумма могла бы быть любой. Может, она ничего бы и не стоила. Но вещь интересная. Стоимость некоторых предметов может колебаться в зависимости от региона. Если для нас, выросших в Советском Союзе, такие вещи неудивительны, то для западных стран это может быть экзотика. Дело в том, что в этом мире собирают всё, но цена зависит от покупателя. Существует цена лота аукционная и продажная, и они очень отличаются.

Комиссия подтвердила отсутствие капсулы

- Наличие второй капсулы не проверяли?

- Вторую капсулу, которую должны будут вскрыть в 2020 году, не смотрели, хотя плиту ту двигали. Мы не можем инициировать работы по проверке наличия второй капсулы. Не имеем ни права, ни возможности. Наши сотрудники могут лишь войти в состав комиссии. Мы можем присутствовать в качестве экспертов.

Основные версии

«Комсомолка» попыталась разобраться, когда и куда могла исчезнуть капсула времени. Дело в том, что во время существования Республики на том месте масштабные ремонтные работы не проводились. С начала событий Русской весны площадь Ленина была самым охраняемым местом не только полицией, но и общественностью.

На уровне городских легенд существует версия, что якобы кто-то из старых коммунистов во время распада Советского Союза достал историческое послание и куда-то его спрятал. Тогда она хранится у кого-то до сих пор. Согласно второй версии похищение могло произойти во время реконструкции площади Ленина.

- Это старая часть города, там огромное количество подземных коммуникаций. Любые бригады с привлечением тяжелой техники во время плановых работ могли зацепить или повредить капсулу. Побоявшись кары начальства, они могли скрыть этот факт и изъять капсулу. А могли просто воспользоваться случаем и украсть с целью дальнейшей продажи. Например, это могло произойти накануне «Евро-2012». При Союзе ее изъять не могли – это исключено.