На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра Захарченко
На кафе, в котором в результате террористического акта трагически погиб Первый Глава Донецкой Народной Республики развернули баннеры с портретами Захарченко. На них написаны его выражения: «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо».
Территория вокруг заведения до сих пор оцеплена. Ее охраняют военные. Они разрешают нам пройти за «красно-белую» ленту, чтобы сделать несколько снимков.
Подходя к главному входу, в голове прокручивается видеозапись с камер наружного наблюдения, где запечатлены последние секунды жизни Александра Захарченко: «Вот сюда подъехал кортеж Главы, здесь он прошел, а уже за этой дверью Александр Владимирович получил смертельные ранения…».
На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
- Все обломки и осколки стекла, которые вылетели от сокрушительного взрыва, уже давно убрали. Пятна крови смылись дождем, - говорит дончанка Светлана, которая остановилась у «Сепара». - Но тот осколок, который попал в душу каждого жителя Республики – не убрать никогда.
После теракта прошло уже два месяца, но дончане продолжают приходить сюда, чтобы почтить память о Первом Главе. Для них Захарченко был – настоящим народным лидером.
- Прихожу сюда практически каждую неделю. Приношу цветы. Стою, смотрю на это все, и в голове до сих пор не укладывается, что его с нами больше нет, - говорит жительница Ворошиловского района Валентина. – На портрете он такой серьезный, глядит за нами, дает наставление свыше. Он мечтал, чтобы мы жили в мире, чтобы государство развивалось. Он любил детей, делал многое для них.
На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
На мемориальном камне, который установили на девятый день после гибели, кроме цветов, лежат и детские рисунки. На одном из них замечаем стих:
«Как можно в это все поверить,
Ты жил… и больше нет тебя!
Твой след от пули еще свеж,
От боя, рыхлая земля.
Укроп косил легко и смело,
Весь город славил ты собой,
Преграды покорял умело,
Нет, ты не умер! Ты живой!
Хоть смерть у нас тебя забрала,
Но образ в душах твой не тлен,
Ведь так тебя Победа ждала,
Но смерть устроила свой плен.
Скорбит весь город наш Донецк,
И соболезнования в титрах,
Напомнят скорбно про тебя!
Прожил Родной, ты очень мало,
Но сколько сделать ты успел,
Скорбим, что в миг тебя не стало,
Ведь сколько в планах было дел.
Тебя Донбасс весь не забудет,
Пообещаем отомстить,
Земля тебе пусть будет пухом,
Непокоренный наш Отец!»
Стих на детском рисунке...Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН