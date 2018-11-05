2018-11-05T14:22:56+03:00
Политика

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра Захарченко

Первый Глава Республики получил смертельные ранения в результате террористического акта при входе в это заведение [фото]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоНа кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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На кафе, в котором в результате террористического акта трагически погиб Первый Глава Донецкой Народной Республики развернули баннеры с портретами Захарченко. На них написаны его выражения: «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо».

Территория вокруг заведения до сих пор оцеплена. Ее охраняют военные. Они разрешают нам пройти за «красно-белую» ленту, чтобы сделать несколько снимков.

Подходя к главному входу, в голове прокручивается видеозапись с камер наружного наблюдения, где запечатлены последние секунды жизни Александра Захарченко: «Вот сюда подъехал кортеж Главы, здесь он прошел, а уже за этой дверью Александр Владимирович получил смертельные ранения…».

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра Захарченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра Захарченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Все обломки и осколки стекла, которые вылетели от сокрушительного взрыва, уже давно убрали. Пятна крови смылись дождем, - говорит дончанка Светлана, которая остановилась у «Сепара». - Но тот осколок, который попал в душу каждого жителя Республики – не убрать никогда.

После теракта прошло уже два месяца, но дончане продолжают приходить сюда, чтобы почтить память о Первом Главе. Для них Захарченко был – настоящим народным лидером.

- Прихожу сюда практически каждую неделю. Приношу цветы. Стою, смотрю на это все, и в голове до сих пор не укладывается, что его с нами больше нет, - говорит жительница Ворошиловского района Валентина. – На портрете он такой серьезный, глядит за нами, дает наставление свыше. Он мечтал, чтобы мы жили в мире, чтобы государство развивалось. Он любил детей, делал многое для них.

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра Захарченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра Захарченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На мемориальном камне, который установили на девятый день после гибели, кроме цветов, лежат и детские рисунки. На одном из них замечаем стих:

«Как можно в это все поверить,

Ты жил… и больше нет тебя!

Твой след от пули еще свеж,

От боя, рыхлая земля.

Укроп косил легко и смело,

Весь город славил ты собой,

Преграды покорял умело,

Нет, ты не умер! Ты живой!

Хоть смерть у нас тебя забрала,

Но образ в душах твой не тлен,

Ведь так тебя Победа ждала,

Но смерть устроила свой плен.

Скорбит весь город наш Донецк,

И соболезнования в титрах,

Напомнят скорбно про тебя!

Прожил Родной, ты очень мало,

Но сколько сделать ты успел,

Скорбим, что в миг тебя не стало,

Ведь сколько в планах было дел.

Тебя Донбасс весь не забудет,

Пообещаем отомстить,

Земля тебе пусть будет пухом,

Непокоренный наш Отец!»

Стих на детском рисунке... Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Стих на детском рисунке...Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра Захарченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра Захарченко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На кафе «Сепар» растянули баннеры с портретами Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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