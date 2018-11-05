Как поживает тройня из Алчевска, которую год назад спасали в Донецке

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-05T14:02:45+03:00

В августе прошлого года жизни малышей висели на волоске, но дончане постарались, чтобы дети выжили

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В редакцию «Комсомолки» пришло письмо благодарности от семьи Бородулиных из Алчевска. К нему были прикреплены фотографии тройни, которая в прошлом году появилась на свет в Донецке.

Помогли друг другу пойти на поправку

Тогда жизни недоношенных малышей – Ильи, Машеньки и Маркелла – висели на волоске. Дыхание им поддерживали искусственным путём. Младенцам и их маме срочно нужна была помощь. Семья нуждалась в донорской крови для восстановления гемоглобина. Одним из первых доноров стал наш корреспондент Никита Макаренков. Следом за ним отозвались неравнодушные жители столицы.

Когда самостоятельно задышал один из малышей, его не хотели переводить из реанимации к матери. По мнению врачей, он должен был положительно влиять на других новорожденных. Потом задышал и второй, и их перевели из реанимации. Оставался еще один. У него было тяжелое состояние. Врачи приняли решение перевести его к остальным детям. И вы не поверите! Как только он попал к своему брату и сестре, его состояние нормализовалось, он пошел на поправку.

Торжественный и трогательный момент выписки из роддома «Комсомолка» освещала в своих материалах. Но спустя время нам стало известно о том, что со здоровьем малышей возникли сложности. Одного из братьев снова направили на лечение в Донецк, а другому операцию делали врачи в России. К счастью, всех ребят удалось вылечить.

На выписке в Донецке семья была втройне счастлива

Обрели второго крестного папу

В хэппи-энде большая заслуга донецких медиков: врачей, акушеров, гинекологов... Они помогли Наталье Бородулиной доносить детей. Ведь в больницу Вишневского женщину положили еще за два месяца до родов. А точный диагноз наши врачи вообще определили по телефону.

- У вас все врачи настолько квалифицированные и отзывчивые - высший класс! Риски ещё более раннего рождения всегда в таких ситуациях присутствуют, - говорила нам тогда бабушка новорожденных Галина Анатольевна. - Был привлечён весь многолетний опыт, связанный с тройнями. Все проходило под руководством профессора Владимира Чайки. На лечении все врачи также показали свой профессионализм. Большое спасибо и вашему корреспонденту. Он стал для нас вторым крестным папой.

Тройня уже отметила свой первый День рождения. Фото: личный архив семьи Бородулиных

Научились ходить

Мы снова связались с семьёй Бородулиных, чтобы узнать об успехах малышей. Бабушка тройни рассказала нам о том, как ребята отметили свой первый день рождения.

- Праздник провели в семейном кругу. Детишки отметили его вместе с родителями, бабушкой и дедушкой, - делится с нами Галина Анатольевна.

- Как сейчас обстоят дела со здоровьем малышей?

- Всё в порядке. Вес потихоньку набирают. Каждый уже весит килограмм по десять. У всех появилось по пять-шесть зубика. Илья и Маша ходят самостоятельно. Маркелл ещё за ручку.

- Детишек уже крестили?

- Да, всех троих одновременно. У нас есть храм, известный не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Он находится в поселке Михайловка, это за Алчевском. Там и проходило Крещение. У каждого свой Крестный и Крестная.

- Какие были первые слова малышей?

- Мама, папа - это первое, что вылетело из их уст. Умеют говорить «акка» - на собаку и «яу» - на кошку... Всё в детской манере.

Мама со своими детками. Фото: личный архив семьи Бородулиных

Справляются всей семьёй

- Как справляетесь с малышами, забот, наверное, хватает?

- Не то слово! Все вчетвером: я, дедушка, мама и папа - гуляем с малышами. Пока одного спать уложишь, потом второго, третьего укладываешь, а первый уже просыпается. Всё внимание только на них. Мы с мужем помогаю с домашними хлопотами, поэтому практически живем вместе с дочерью, зятем и малышами. Как-то теснимся, - поделилась с нами бабушка семейства.

- Помощь какая-то требуется или сейчас справляетесь?

- Потихоньку справляемся. Главное, чтобы малыши росли крепкими и здоровыми.

К слову, семья Бородулиных по-прежнему живет в двухкомнатной квартире на четвертом этаже - без лифта. Каждый день коляски приходится поднимать по ступенькам. Это, конечно же, усложняет будни родителей. О более комфортной квартире семье тройни Луганской Народной Республики остается только мечтать.