Почему Совет безопасности ООН не осудил Киев за лишение пенсий жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-05T13:43:10+03:00

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На прошлой неделе в Совете безопасности ООН вдруг озаботились намеченными на 11 ноября выборами глав и депутатов в ДНР и ЛНР. Уважаемая организация даже посвятила целое заседание обсуждению ситуации в Донбассе. А перед этим озвучили заявление Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Швеции, Италии, Бельгии и Германии. Эти восемь стран – членов Евросоюза в ООН призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к выборам на неподконтрольной украинской власти части Донбасса.

- Мы осуждаем незаконные выборы, запланированные в так называемых Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. Они будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушат украинское законодательство, – прозвучало в заявлении.

При этом в Совбезе ООН не захотели выслушать главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко, которую Россия предложила пригласить на заседание. Будто в Донбассе не люди живут, а инопланетяне в 2014 году поселились. И общечеловеческие законы и правила на них не распространяются.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВАКУУМА ВЛАСТИ

Интрига заключалась в следующем – устоят ли Россия и республики Донбасса под таким мощным натиском? Ведь очевидно, что Киев может использовать выборы как повод для отказа от Минских соглашений (впрочем, де-факто Украина их и так не выполняет). Это весомый аргумент для уступок. Возникли опасения, что в ДНР и ЛНР могут появиться «народные инициативы» о переносе выборов на более «благоприятное» время. Такое уже было накануне гибели Александра Захарченко.

Впрочем, спустя два дня после заседания Совбеза ООН директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что в Москве вряд ли будут прислушиваться к мнению западных политиков. Если внимательно прочесть комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, легко обнаружить, что там нет никаких запретов на проведение выборов в органы власти ДНР и ЛНР.

Действительно, во всех документах и в риторике официальных лиц говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). А ДНР и ЛНР нигде официально не фигурируют ни как государства, ни как территориальные образования. Они живут и развиваются по своим законам, которые и без выборов никто не признает. Если бы мировое сообщество признало республики Донбасса или хотя бы необходимость ведения с ними официальных переговоров, возник бы и сам предмет для спора. А так его нет.

- В Донецке и Луганске после убийства Главы ДНР Александра Захарченко просто не оставалось другого варианта, кроме как назначить выборы с целью избежания вакуума власти и обеспечения нормальной жизнедеятельности региона в условиях продолжающейся блокады и угроз со стороны киевских властей, - заявил на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин. - Лицемерно выглядят озвученные в Совете безопасности ООН обвинения в адрес России в связи с предстоящими выборами в ДНР и ЛНР. Обязательства по комплексу мер есть у Киева, Донецка и Луганска, а не России. Киев же блокирует продвижение на политическом треке урегулирования.

Между прочим, отсутствие в республиках Донбасса руководителей, наделенных населением этой территории властью, может стать для Украины еще одним поводом не выполнять соглашения.

МИССИЯ ДЛЯ ХУГА

Громогласные призывы об отмене выборов в Донбассе - лишь элементарная попытка увести в сторону разговор о невыполнении Киевом Минских договоренностей, которым скоро исполнится уже четыре года. За это время украинские власти ничего не сделали не только для прекращения огня вдоль линии разграничения и выполнения политической части соглашений. Украина фактически лишила миллионы жителей Донбасса пенсий и социальных пособий. Даже сама возможность получения выплат на подконтрольной территории обставлена Киевом изуверскими условиями. То же самое происходит и с оформлением паспортов, свидетельств о рождении и смерти, других документов. На это не раз обращали внимание представители ООН. Вот только непонятно, почему эта тема до сих пор не стоит в повестке дня Совбеза? И когда наконец введут санкции против украинских «деятелей» за невыполнение Минских соглашений? Или на худой конец - просто миссию ОБСЕ пришлют в администрацию президента Украины? Чтобы каждый день Александр Хуг (или сменивший его в должности первого заместителя главы миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон) будил Петра Порошенко со словами:

- Доброго ранку, Петро Олексійович. Як там Мінські угоди поживають?

Сейчас вот на Украине готовятся к президентским и парламентским выборам. И никто на Западе не задается вопросом: насколько они легитимны без урегулирования ситуации в Донбассе и участия в них жителей этого региона? А если те выборы правомерны, значит, должны быть законны и выборы в ДНР и ЛНР. Такая вот арифметика получается.