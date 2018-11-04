Первая учительница Александра Захарченко на закладке парка его имени: Саша мечтал о том, чтобы Республика утопала в зелени и розах

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-04T16:25:20+03:00

В Калининском районе Донецка было высажено 70 саженцев туй и сосен из 18 лесничеств Республики [видео]

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День народного Единства в Донецке отметили знаковым событием. В Калининском районе для увековечивания памяти о первом избранном руководителе Республики был заложен парк имени Александра Захарченко.

Около пикник-парка «Роща» собрались главы городов и районов, воинские командиры, общественные деятели и кадеты. Все хотели собственноручно посадить деревья, чтобы спустя годы, прогуливаясь здесь с детьми, вспоминать об историческом дне.

Место для парка выбрали живописное. С одной стороны открывается вид на городские высотки, с другой – на терриконы, которые покрыли донецкие степи. Рядом красуется небольшой лесок.

Кадеты взяли на себя обязательство стать хранителями этого парка.Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Возглавил исторический процесс»

В декабре прошлого года, во время встречи с кадетами Республики, Александр Захаренко много говорил о будущем молодого государства. Тогда он поделился своей заветной мечтой - сделать всё, чтобы Донецк оставался городом миллиона роз и утопал в парках. Осенью этого года планировалось открытие парка с участием Александра Владимировича. Теперь парк будет носить его имя.

- Александр Захарченко был всегда с народом. Он прошел не легкий путь и был не просто Главой Республики - он возглавил исторический процесс. Могу сказать с уверенностью, что наша задача – добиться преемственности поколений, - сказа на открытии временно исполняющий обязанности Главы Денис Пушилин. - В самое ближайшее время в музее Великой Отечественной войны откроется экспозиция, посвященная Александру Захарченко. Я уверен, что мы назовем именем Александра Владимировича скверы, улицы, площади. Мы будем двигаться в этом направлении вместе с вами.

Денис Владимирович высадил одну из туй, которая будет расти сразу на входе в паркФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Денис Владимирович высадил одну из туй, которая будет расти сразу на входе в паркФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Денис Владимирович высадил одну из сосен, которая будет расти сразу на входе в парк. Всего было высажено 70 саженцев туй и сосен из 18 лесничеств Республики. Практически каждый город прислал по несколько деревьев.

Создадут кадетскую аллею

В будущем здесь появится кадетская аллея, которая с каждым годом будет пополняться новыми саженцами. Именно кадеты взяли на себя обязательство стать хранителями этого парка.

Среди всех мы заметили первую учительницу Александра Захарченко Аллу Ивановну. Она приехала на открытие парка вместе с кадетами.

- Это место выбрано не случайно. Это его малая родина. Будучи школьником, он приходил сюда с одноклассниками на экскурсию – это была окраина обычного поселка, вспоминает Алла Михайловна. - На уроках природоведения мы изучали стороны горизонта, учились ориентироваться на местности, а здесь мы всё это закрепляли.

Денис Пушилин с первой учительницей Александра Захарченко Аллой Ивановной (на фото вторая слева) и кадетамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке заложили парк имени Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как учился Александр Владимирович?

- Я преподавала у него с первого по третий класс. Он учился в школе города Макеевки №67. Когда он окончи школу, она была переименована в школу №4 города Донецка. Сейчас это кадетский корпус. Саша был обыкновенным советским мальчиком. Любил заниматься спортом, играл в футбол, на первом месте у него был труд. Учился он хорошо. Школу закончил всего с одной четверкой.

- Тогда проявлялись его лидерские качества?

- Он всегда был впереди, на него можно было положиться. У нас тогда советское детство был немного другое. Все были активистами. Он жил рядом со школой. Классу было хорошо, что весь инвентарь, который нужен был для труда, был у него дома. Если одноклассники пришли на субботник без веников и грабель, все знали, что все это можно взять у Саши.

В Донецке заложили парк имени Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке заложили парк имени Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Навещал родную школу

- Вы поддерживали отношения, когда он был Главой?

- Мы общались регулярно, даже когда он не был Главой, ещё до событий Русской весны. Когда он стал комендантом он приезжал к нам в гости. Первого октября 2014 года был на линейке. Он помог организовать нам ремонт спортзала. Когда он стал Главой, иногда заезжал проведать нас - это были неофициальные визиты. Он заходил в класс, в котором учился, общался с детьми, вспоминал о том, как проходили школьные годы.

- Говорил о своих мечтах?

- Саша мечтал о том, чтобы Республика утопала в зелени и розах, чтобы мы могли сами себя всем обеспечить. Он хотел, чтобы повсюду был детский смех. Он строил светлое будущее и уделял внимание воспитанию подрастающего поколения, потому что во времена Украины многое было упущено.

Министр культуры Михаил Желтяков, который тоже высадил одну из сосен, считает, что Александру Захарченко нужно установить памятник.

- Среди художников надо провести конкурс на лучший макет скульптуры, который выберут все жители Республики. Он, как и мы, является частью истории – его подвиг необходимо увековечить, - сказал Михаил Васильевич.

В Донецке заложили парк имени Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке заложили парк имени Александра ЗахарченкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН