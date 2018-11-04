Фестиваль «Краски осени»: в военное время создаются коллекции сумок, трикотажа, одежды, вечерних платьев и еще много чего

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-04T15:18:10+03:00

Всегда знала, что Донецк – город Мастеров. И не просто Мастеров, а талантливых. Но никогда не представляла, что их у нас столько, и что они настолько талантливы.

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Когда получила приглашение на фестиваль моды «Краски осени», первое, что удивило – количество участников – около двадцати. Двадцать дизайнеров модной одежды в Донецкой Народной Республике – это многовато, как по мне. Опять же как-то много и сразу – еще в прошлом году всех дизайнеров одежды, которых я знала, набралось бы от силы пять человек. А в позапрошлом так и вообще – один. Разумеется, это не значит, что их не было. Творили где-то, оттачивали мастерство и вот настал момент заявить о себе. Спасибо организаторам за такую возможность. Но двадцать??? Так размышляла я по пути на показ. Ожидала увидеть что угодно – показ ассортимента фирменных магазинов; одежду, в которой невозможно ходить, которая демонстрирует исключительно творческий потенциал и фантазии автора или же наоборот – что-то откровенно слабое, но автор старался.

Увиденное же по факту совершенно не совпало с ожиданиями. Нет, я знала, что Донецк – город Мастеров, и не просто Мастеров, а талантливых, но чтобы столько и настолько?! Действительно, заявленных участников было около двадцати. Я не знаток моды и совершенно не разбираюсь в дизайне. Все коллекции оценивала только с позиции – купила бы я себе такое? Так вот мне бы очень хотелось заполучить в безраздельное властвование процентов 70 увиденного. Это действительно очень красиво, носибельно и хочется сразу. Во-вторых, удивил ассортимент – вечерние платья, повседневная одежда, верхняя одежда (пальто, куртки, шубы), мужская одежда, детская (нарядная, повседневная, верхняя), трикотаж, сумки (мужские и женские), изделия из кожи и меха. И все это, как по мне, вполне на уровне смотрелось бы на любых подиумах. Абсолютно не стыдно за наших, все очень и очень достойно.

Итнрига от Топаловой

Открывала показ давний друг «Комсомолки» Светлана Топалова со своей коллекцией «Крылья».

Коллекция "Крылья" Светланы ТопаловойФото: Ольга ЖУКОВА

Судя по разговорам вокруг, многие успели приобрести себе платья из коллекции Светы.

- Это мое платье!

- А у меня вот это – с птицами!

Светлана Топалова - донецкий дизайнер. Фото: Евгения Карпачева

У меня в этой коллекции любимчики шляпы и пиджак с открытыми плечами. Подружки Светланы, с которыми оказалась за одним столиком, проговорились, что в этом году Светлана так же представит свою коллекцию, и что это будет что-то совсем необычное. «Такого точно никогда не было!». Больше ничего выведать не удалось. Девчонки – кремень. Ну что же? Наберемся терпения и подождем 15 декабря, если не умру от любопытства раньше.

Детская коллекцияФото: Ольга ЖУКОВА

На показе детских коллекций всем запомнилась одна девочка, которая решила, что просто пройтись в красивом платье туда-обратно – как-то маловато. И малышка устроила настоящий танец в центре зала – наслаждаясь платьем и как оно красиво кружится!

Вот так кружатся платья у принцесс!Фото: Ольга ЖУКОВА

Ирина Радыш представила коллекцию "Человек и кошка"

Следующая коллекция Ирины Радыш. Напомним, этим летом коллекция Ирины «Девушка в лавандовом» взяла Гран При на фестивале «Льняная палитра» в Плесе. Более того, коллекцию нашего модельера отметил Вячеслав Зайцев. После чего были приглашения на различные показы. То есть, Ирина такой себе «тертый калач» в плане показов. Тем не менее, стоит и волнуется даже больше, чем «новички». В этот раз Ирина показывает две коллекции: первая - «Человек и кошка», которую она создала со своим партнером Кириллом Прокофьевым дизайнером «Пикассо студии».

Из коллекции "Человек и кошка". Фото: Евгения Карпачева

Вторая - коллекция пальто. Модели, демонстрирующие коллекции, выходили с совершенно потрясающими сумками. После показа пообщались с Ириной Радыш:

- Ирина, вы не первую свою коллекцию показываете, плюс вас сам Зайцев отметил – а вы так волнуетесь?

- Да, всегда волнуюсь. То, что Зайцев отметил – это же не повод расслабиться, наоборот – это дополнительная ответственность. Это уровень, ниже которого уже нельзя.

- Как наших дизайнеров принимают за пределами Республики?

- Ой, вы знаете, если получаю какую-то награду, пока дойду до ведущих, всегда в слезах. Пока идешь – зрители и участники кричат – Донецк, держись! Мы с вами! Донбасс – это Россия! Чувствуешь эту поддержку и невозможно сдержать слез.

Ирина Радыш и ее напарник Кирилл ПрокофьевФото: Ольга ЖУКОВА

Вместе с моделями одежды свои сумки презентовала «Мастерская забытых ремесел «Ставр», которая работает в Донецке. Всю эту красоту шьют мужчины:

- Начиналось все в голодных девяностых с ремней. Надо было как-то жить и кормить семью. Постепенно дело выросло в производство. Шьем вот.

Вот такие сумки шьют в Мастерской забытых ремесел "Ставр"Фото: Ольга ЖУКОВА

Как у многих, у «Ставра» не лучшие времена в плане бизнеса, но дело свое не бросают. И это действительно уникальные добротные вещи ручной работы.

Коллекция трикотажа от донецких студентов

Пока разговаривала, пропустила показ трикотажа:

- Тут такие свитера были!!!, - сообщили подружки, - как же ты пропустила? А главное – это работы студентов коледжа.

Разумеется, не могла я такого пропустить, и пошла искать главного по трикотажу и нашла. Директор промышленно-экономического колледжа город Донецк )бывший техникум легкой промышленности), Владимирова Тамара Дмитриевна.

- Тамара Дмитриевна, эта коллекция – это работа студентов?

- Да, это наши студенты. У нас есть театр «Оникс», созданный энтузиастами. У нас есть специальность «Моделирование» и специальность «Технология и дизайн трикотажных и швейных изделий». И вот девочки этих специальностей, объединившись в группу, понятно с мастерами и преподавателями создают такие вещи. Трудно, но пока у нас есть возможность покупать пряжу, у нас есть собственное оборудование, мастерские – стараемся создавать модели и я считаю, что наши модели на хорошем уровне. Учитывая, что много лет у нас в Донецке проходил фестиваль под патронатом Вячеслава Зайцева. 10 лет подряд проходили такие показы. И вот из 10 показов, пока война не началась, мы семь раз были победителями этого международного фестиваля. Но и сейчас стараемся. Сегодня показали новую осеннюю коллекцию.

Директор промышленно-экономического колледжа Владимирова Татьяна ДмитриевнаФото: Ольга ЖУКОВА

Модели свои девчонки демонстрировали сами.

- В этом году мы набрали очень талантливых детей. Вы же знаете, Красота спасет Мир, и мы к этому немного причастны.

Камуфляж и модельная одежда

В гримерке замечаю коллегу – журналиста «Ньюз Фронт» Катю Катину. Я, да и большинство в Донецке, привыкли видеть ее в камуфляже и где-то в окопах. А сегодня Катя – модель. У нее три выхода. Как раз готовится к следующему:

- А скажи Катя, что тебе дается трудней – выходить на шпильках столько времени или поездка на передовую?

- Я и то и то умею. До войны постоянно ходила на каблуках в том числе и по подиуму. Сейчас я чередую берцы и каблуки. Стараюсь успевать и на фронте работать и на подиуме. Но если на фронт уже ездишь без волнения, то перед выходом на подиум все равно волнуешься.

Последняя на этот день модель, которую демонстрирует Катя – костюм от дизайнеров братьев Алексея и Артема Анацких, у которых мало того, что очень оригинальные необычные модели, но еще история их интересна. Сами ребята из Славянска. В Донецке с 2000 года. По понятным причинам путь им туда закрыт. До войны представляли свои коллекции по всему миру, сейчас в основном в республиках и в России.

Военкор Катя Катина с Алексеем и Артемом АнацкимиФото: Ольга ЖУКОВА

После показа со мной согласился поговорить Артем Анацкий.

- Чем вы занимались, когда война началась?

- Как все, помогали чем могли. В связи с обстоятельствами пришлось распустить персонал. Многие друзья ушли в ополчение. А тогда же вы помните, это не армия еще была, это ополчение. Ребятам нужен был какой-то камуфляж. Они обращались к нам. Мы шили чтоб было похоже на военную форму. И вот с тех пор все четыре года мы единственные дизайнеры, которые шьют еще и камуфляж.

- То есть вы просто шьете – это одно из направлений ателье?

- Нет, не просто. Мы еще и разрабатываем. Спрашиваем у военных кому где чего не хватает – каких-то карманов, отделений и предлагаем свои варианты. Это не наше видение как таковое, это необходимость. С удовольствием одели бы всю армию.

- Так сейчас же выдают форму?

- Да, выдают. Но многие приходят и просят перешить карман или добавить где-то. Где-то убрать. За пять лет мы все это изучили и знаем, и можем. Мы занимаемся брониками, мы занимаемся разгрузками – где должны быть рожки, где гранаты, где рации. А то, что поставляется, не совсем удобно, не совсем компактно и качественно. Мы бы с удовольствием сделали свой экземпляр с учетом всех пожеланий военных для нашей армии.

- Когда вас представляли, сказали, что вы во многих странах свои коллекции показывали. А как сейчас?

- В Украину мы не выездные, мы маму уже 4 года не видели. Пока только в Россию. Раньше да – Польша, Венгрия и много еще где. Сейчас только Россия и Донецк. Хорошо, что вернулись люди и можно шить гражданские модели. А так четыре года только камуфляж. В 2014 создали коллекцию «Царская охота», показали ее в Донецке и нас пригласили с ней в Санкт-Петербург на показ «Адмиралтейская игла». Более 300 участников со всего мира. И мы с братом заняли призовое третье место в номинации прет-а-порте де-люкс. Для нас это было огромное счастье. Потому что у нас война, у нас вот это все, я один поехал, Алексей остался в ателье. Для нас эта вторая по значимости награда, которую мы завоевали.

О первой по значимости награде Алексей не хочет говорит. Все-таки уговариваю.

- Это общество инвалидов «Новая жизнь» и конкурсы красоты, которые они устраивают. Это отдельная тема. Мы постоянно готовим им две коллекции и дарим участницам. Кому-то из девушек снаряд в дом попал, кто-то с рождения в кресле, кто-то в аврию попал. Когда слушаешь эти истории – слезы на глазах. Хочется помочь человеку хоть как-то. Некоторые девушки ни разу в платье не были, не то, что в вечернем, а в принципе в платье. Третий сезон с ними сотрудничаем. И я даже не знаю, кому из нас это больше надо.

К сожалению, не получится рассказать обо всех участниках, а очень хотелось бы. Почему-то так и не спросила – где и как они черпают вдохновение? Ведь надо же умудриться найти что-то хорошее в нашей обстановке и вдохновиться на создание красивых вещей. Художник может написать мрачную картину. Поэт передать свои волнения, переживание, настроение в стихах, музыка может быть грустной. А вот одежда – она как ни крути – должна радовать. В нее свою депрессию не выльешь. Только душу. И где они черпают эту радость, что умудрятся брать призы и Гран-при – не понятно.