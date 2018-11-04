Беспилотник-камикадзе или «китайская недоделка»: разработку «Укроборонпрома» высмеяли в соцсетях

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-04T14:43:53+03:00

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Кто сказал, что Украина не выпускает собственного оружия, что на вооружении стоит только советская техника и переданные «гостинцы» из Америки и стран Европы? Выпускают. Вот одна из последних разработок «Укроборонпрома» - дрон-камикадзе.

В описании разработки говорится:

«Беспилотный летательный аппарат RAM несет боеголовку массой до трех килограммов, также он может вести разведку и наблюдение. По имеющимся данным, RAM способен работать автономно или под управлением оператора. Длина БПЛА составляет 1,78 метра, размах крыльев - 2,3 метра. Оборудованный электродвигателем дрон может оставаться в воздухе до 40 минут при скорости до 70 км/ч».

На опубликованном видео, где тестируется беспилотник, показано, как он «поражает» танк. Пользователи сети высмеяли дрон, назвав его «китайской недоделкой».

- Любая телефонная китайская глушилка эту птичку без мозгов оставит! Но вы не останавливайтесь, в мире ещё много бесполезных идей! – обращается к разработчикам пользователь соцсети.

- С виду поделка на уровне учеников старших классов. На деле же, никаких даже теоретических данных нет. Я молчу про результаты тестирования и эффективности , - прокомментировал Nikolya Yakimenko.

- Китайская петарда, на китайском же игрушечном самолетике... – написал Виктор Петренко.

Через мгновенье дрон врежется в танк. Фото: скриншот из видео

К тому же, использование ударных беспилотных летательных аппаратов запрещено Минскими договоренностями. Исходя из этого, применение дрона-камикадзе незалежной на Донбассе будет противоречить «Минску». Но это не смущает киевских властей. Потому как такое вооружение не редко применяется ВСУ. Недавно в интернет ресурсах-незалежной появилось очередное видео с украинского беспилотника, на котором якобы уничтожается техника на позициях Народной милиции Луганской Народной Республики в районе Светлодарской дуги.

- Украинская пропаганда по невнимательности или другим причинам даже не смотрела то, что публикует. То есть командование ВСУ не скрывает от международной общественности проявление агрессии со стороны ВСУ в нарушение всех существующих договоренностей, - сказал представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

Напомним, что в июне текущего года Вооруженные силы Украины хвастались своей очередной разработкой - наблюдательно-огневой комплекс «Мыслывець».

Правда, выглядит он не совсем надежно. Сваренная из профильных труб конструкция на металлическом листе, вместо бампера – обшивка из досок. Сверху – ствол крупнокалиберного (12,7 миллиметров) пулемета «Утес». И все это на небольших колесиках.

- Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи, - рекламировали свое творения украинские «промышленники». - Так же «Мыслывець» может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное.

"Мыслывець". Фото: facebook.com/KabminUA

Кроме этого в украинском правительстве сообщали, что в скором времени это «чудо техники» возьмут на вооружение украинской армии.

- Усилим им (Мыслывцем) оборону против «агрессора», - подчеркнули тогда они.

Этот комплекс, вероятнее всего, будет радиоуправляемым. Потому что из-за своих миниатюрных размеров, вряд ли он сможет уместить человека. Но появляется множество вопросов относительно актуальности подобного оружия: на сколько хватит топлива и кто будет перезаряжать орудие?

На сегодняшний день, «Мыслывець» так и не приняли на вооружение. Видимо, «умелые ручки» армии незалежной все-таки признали, что никакой надежности в этой технике нет.