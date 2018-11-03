2018-11-03T11:39:01+03:00
Политика

Ключи от квартиры вручили многодетной семье военного

Глава большой семьи служит на передовой и имеет боевые награды
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Прежнее жилье у семьи было тоже в Горловке, но разрушено украинскими снарядами. Фото: ДАНПрежнее жилье у семьи было тоже в Горловке, но разрушено украинскими снарядами. Фото: ДАН
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Многодетная семья военнослужащего Народной милиции ДНР Сергея Поклонского получила трехкомнатную квартиру в Горловке. Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин сегодня лично вручил семье Поклонских ключи от новой квартиры в пятиэтажном доме по проспекту Победы и документы на жилье.

В торжественном мероприятии принял участие мэр Горловки Иван Приходько.

- С одной стороны, наши военнослужащие нас защищают, а с другой стороны — государство должно заботиться об их социальной защите, – отметил Пушилин, вручая ключи.

Глава семейства и его жена Елена поблагодарили власти Республики за оказанную помощь в предоставлении жилья.

- Это очень хорошо, что руководство Республики в такое тяжелое время для страны находит возможности сделать нам приятный сюрприз, – отметил Поклонский.

После торжественного вручения ключей Пушилин вместе с новоселами осмотрел квартиру.

Следует отметить, что Сергей Поклонский сейчас служит на переднем крае обороны, на юге Республики. За проявленное мужество заслужил ряд боевых наград. В семье военнослужащего четверо детей, самой младшей дочке 10 месяцев, самой старшей – 17 лет. Прежнее жилье семьи находилось также в Горловке, но было уничтожено в результате боевых действий. Поклонские стояли в очереди на квартиру около года.

До этого ключи от 3-х комнатной квартиры получила семья Ковалевых, где воспитываются восемь детей.

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