Военные позаботились о специализированном доме ребенка

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-01T16:06:49+03:00

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В этом уютном теплом доме сейчас живут 73 малыша. Здесь их любят, заботятся, ухаживают и лечат. Но, глядя в эти широко распахнутые доверчивые детские глаза, сердце сжимается. Ведь каждый ребенок должен жить в нормальной семье, а эти малыши лишены родительской ласки. Именно поэтому опеку над ними взяли военнослужащие Донецкой народной республики, которые постоянно привозят помощь в специализированный дом ребенка.

- Сегодня мы привезли то, что на данный момент самое необходимое - это фрукты, - говорит заместиттель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. - Постоянно бананы привозим. Привезли конфеты, привезли памперсы и привезли ткань. Здесь, на месте, будут шить пеленки, потому что похолодание, байковая ткань очень пригодится.

В этот раз собирать гостинцы для малышей помогали офицеры, выпускники Донецкого высшего военно-политического училища. Они неоднократно оказывали помощь различным детским учреждениям, но в макеевский дом ребенка приехали впервые.

- Выпускники нашего военного училища никогда друг друга не оставляют в беде. Мы всегда друг другу помогаем. И, естественно, особенно стараемся помочь детям, - говорит выпускник ДВВПУ Виталий Мельниченко.

Из привезенной байковой ткани сотрудники дома ребенка сами будут шить пеленки. Они здесь просто необходимы. Выбирать подходящую расцветку Виталию помогала жена.

Байковая ткань этим малышам придется ко дворуФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Нам, действительно, нужна ткань для пошива пеленок, потому что их надо обновлять. Мы работаем в инфекционном учреждении, и если замачивается все это в хлорных растворах, быстро приходит в негодность, - говорит главврач республиканского специализированного дома ребенка Виктор Гончаров.

По словам Виктора Гончарова, все детки, которые нуждаются в лечении, получают помощь в полном объеме. Питанием малыши также обеспечены. Но вот главная и постоянная проблема - это памперсы.

-Сколько бы памперсов не привозили, как говорят доктора - quantum satis, никогда достаточного количества не бывает, - рассказывает главврач. - Что касается другого… - Фрукты тоже необходимы для улучшения разнообразия питания, получения витаминизированной полноценной пищи - бананы, киви, апельсины. Ну, и кондитерские, конечно. Наши дети с иммунодефицитом в шоколадных конфетах не нуждаются, а вот простые карамельки, галетное печенье - это постоянно поступает для рациона, для многообразия и дополнительных завтраков, ужинов. Слава Богу, что у нас есть такие хорошие спонсоры. Которые помогают нам в тяжелых случаях обеспечить комфорт, уют и надлежащий уход за такими детьми. Так что Вооруженным Силам большое спасибо, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Но самое отрадное, что процесс усыновления детей, несмотря на нынешнее тяжелое время, все-таки идет. Только на днях над двумя малышами взяли опеку и одного усыновили. А за два последних месяца новые семьи обрели шестеро детей.