Ограбление донецкого ЦУМа: воры «вынесли» ювелирные украшения на 120 миллионов рублей
В ночь с 30 по 31 октября в донецком центральном универмаге произошла кража, которую горожане прозвали самой резонансной в регионе за десятки лет. Об этом ещё вчера «Комсомолке» сообщил источник.
Сегодня информацию подтвердили правоохранительные органы.
- Кража было совершена в двух отделах на общую сумму около 120 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе МВД на следующий день. – В настоящее время составляются каталоги похищенного имущества, обнаруженные улики приобщаются к материалам дела, опрашиваются возможные свидетели произошедшего, ведется розыск предполагаемых преступников.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 164 УК ДНР - кража.
Напомним, ранее источник рассказал «Комсомолке» о том, что в ЦУМе обокрали два отдела с ювелирными украшениями
- Они взяли только золото и бриллианты. Серебро не трогали – оно осталось на месте. Ущерб не меньше десяти килограммов. Это на миллионов тридцать рублей минимум. Плюс к этому еще и драгоценные камни, - сказал источник.
По словам источников, полицейские были в замешательстве: как преступнику так лихо удалось совершить кражу и остаться незамеченным? В торговых залах установлены видеокамеры и сигнализация.
- Полицейские сказали, что провода от камер и сирены были перерезаны, - сообщают нам. - Я думаю, что, скорее всего, вор зашел в здание перед закрытием, и где-то спрятался. Возможно, в подвальном помещении, входы к нему были не закрыты.
Ночью преступник смог ликвидировать охранное оборудование, совершить кражу, снова спрятаться, а уже после открытия магазина поспешно выйти и скрыться.
- Почему выдвигаю именно такую версию? Потому что работал над это «операции» он долго, а вообще думаю, что он был не один, - рассказывает источник. - Все ювелирные изделия были сняты с подставок и подвесок. Это долго по времени снимать с «рожек» по одной сережке...
- В здании не было охраны?
- Был дедушка-сторож. Он обычно сидит где-то в «катакомбах». Вряд ли он что-то бы услышал и смог сделать. Видимо вор работал продуманно, по плану, что и охранник ничего не услышал.
В данный момент идут следственные действия.