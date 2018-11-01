Ограбление донецкого ЦУМа: воры «вынесли» ювелирные украшения на 120 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-01T14:48:25+03:00

Сумма ущерба оказалась в четыре раза больше, чем предполагалось изначально. Фото: ВКонтакте

Сумма ущерба оказалась в четыре раза больше, чем предполагалось изначально

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В ночь с 30 по 31 октября в донецком центральном универмаге произошла кража, которую горожане прозвали самой резонансной в регионе за десятки лет. Об этом ещё вчера «Комсомолке» сообщил источник.

Сегодня информацию подтвердили правоохранительные органы.

- Кража было совершена в двух отделах на общую сумму около 120 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе МВД на следующий день. – В настоящее время составляются каталоги похищенного имущества, обнаруженные улики приобщаются к материалам дела, опрашиваются возможные свидетели произошедшего, ведется розыск предполагаемых преступников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 164 УК ДНР - кража.

Напомним, ранее источник рассказал «Комсомолке» о том, что в ЦУМе обокрали два отдела с ювелирными украшениями

- Они взяли только золото и бриллианты. Серебро не трогали – оно осталось на месте. Ущерб не меньше десяти килограммов. Это на миллионов тридцать рублей минимум. Плюс к этому еще и драгоценные камни, - сказал источник.

По словам источников, полицейские были в замешательстве: как преступнику так лихо удалось совершить кражу и остаться незамеченным? В торговых залах установлены видеокамеры и сигнализация.

- Полицейские сказали, что провода от камер и сирены были перерезаны, - сообщают нам. - Я думаю, что, скорее всего, вор зашел в здание перед закрытием, и где-то спрятался. Возможно, в подвальном помещении, входы к нему были не закрыты.

Ночью преступник смог ликвидировать охранное оборудование, совершить кражу, снова спрятаться, а уже после открытия магазина поспешно выйти и скрыться.

- Почему выдвигаю именно такую версию? Потому что работал над это «операции» он долго, а вообще думаю, что он был не один, - рассказывает источник. - Все ювелирные изделия были сняты с подставок и подвесок. Это долго по времени снимать с «рожек» по одной сережке...

- В здании не было охраны?

- Был дедушка-сторож. Он обычно сидит где-то в «катакомбах». Вряд ли он что-то бы услышал и смог сделать. Видимо вор работал продуманно, по плану, что и охранник ничего не услышал.

В данный момент идут следственные действия.