Что будет с ОБСЕ на Донбассе после ухода Александра Хуга

СЕГОДНЯ 00:03 2018-11-01T00:04:58+03:00

Во время одного из визитов Хуга в Донецк Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Истек десятилетний срок службы в ОБСЕ у замглавы мониторинговой миссии Александра Хуга. Четыре года он работал в Украине, ДНР и ЛНР. На своем последнем брифинге, который проходил в Киеве, представитель наблюдательной организации заявил, что конликт в Донбассе еще можно разрешить.

- Он не является замороженным, его возможно разрешить, - сказал он. - Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение

За время своей работы в Донбассе Хуг неоднократно говорил о нарушении договоренностей со стороны Киева.

- Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение свыше 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность...насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается, - отметил Александр Хуг.

Появятся три новых представительства

Представитель ОБСЕ анонсировал, что в скором времени на территории Донбасса откроются еще три офиса наблюдателей.

- Мы готовы открыть новые офисы и представительства в таких населенных пунктах, как Новоазовск, Антрацит, Амвросиевка, - сказал он.

Фото: facebook

По его словам, эти представительства будут находиться недалеко от границы с Россией.

- Все они будут расположены недалеко от неконтролируемой участка границы с Российской Федерацией при условии, если будут предоставлены соответствующие гарантии от вооруженных формирований, - отметил Александр Хуг. - Наша мониторинговая миссия имеет способность и желание открыть эти новые офисы, новые базы.

"Серая зона" сокращается

Хуг поделился и своими последними наблюдениями. В отчете ОБСЕ появилась информация, что расстояние между позициями Вооруженных сил Украины и Народной милиции ДНР под Горловкой сократилось на один километр.

- На прошлой неделе мы увидели признаки продвижения вперед в еще двух местах, - говорится в сообщении. - Наши беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия выявили возле Ставков и Горловки новые системы траншей, которые тянутся далее на запад, сокращая расстояние между позициями сторон, которая в одном месте сократилась почти на один километр.

Но кто именно сократил расстояние - ни словом. Что, в принципе, привычно. Однако недоговорки дела не меняют. Ведь сам полковник Генштаба ВСУ заявлял, что украинская армия продвинулась в "серой зоне".