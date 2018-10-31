Необычное бабье лето в Донецке: летняя температура, цветущие каштаны и "шахтерская" белка

СЕГОДНЯ 20:23 2018-10-31T21:11:18+03:00

Будет ли еще тепло и чем запомнился этот октябрь дончанам?

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Осень в этом году побаловала как никогда. Но если вспомнить, что 19 марта мы писали про снегопад и морозы, то как раз все справедливо. Закон сохранения – если где чего убудет, то в другом месте присовокупится – в этом году сработал и на погоде.

Октябрь 2018. Фото: Александр Валентинович

Две недели летних температур в октябре. Ошалевший от такого подарка народ отказывался сидеть в офисах, норовил уйти пораньше, чтобы пошуршать листьями и наделать селфи. Когнитивный диссонанс при этом вызывала не погода, а то, что рано темнеет. Собственно, ранняя темнота и возвращала в суровую действительность – осень.

Октябрь 2018. Фото: Евгения Карпачева

Как сообщили «Комсомолке» в Гидрометцентре МЧС ДНР в этом году октябрь побил установленные температурные рекорды.

- Было несколько дней в середине октября, когда температура поднималась выше зафиксированных ранее максимумов в эти дни. Этот октябрь, действительно, очень теплый, но это не такое уж редкое явление. Такое случается в среднем раз в пять лет. А в этом году в отдельные дни были побиты температурные рекорды.

- То есть, в следующий раз такая осень будет 2023 году? Или, может быть, и в следующем, а потом через 10 лет?

Октябрь 2018. Фото: Александр Валентинович

- Да, может быть и так. Мы сравнивали данные наблюдений с 1990 года. То через три, то через семь, то через пять лет. А в среднем - раз в пять лет октябрь бывает теплым. До этого был такой октябрь в 2012 году.

- А в этом году еще будет тепло?

- Дело же к зиме, сами понимаете. Но относительно тепло еще будет. Пока еще и не холодно.

- И солнышко будет?

- Солнышко будет.

Октябрь 2018. Александр Валентинович

Но не только прекрасной погодой запомнится октябрь 2018. Сразу в нескольких местах дончане наблюдали цветущие каштаны. В частности, цветущие деревья были замечены в районе ботанического сада и на бульваре Шевченко! Любоваться весенними цветами и в то же время шуршать осенней листвой и собирать нагретые на солнце гладкие орехи каштанов – это нестандартное удовольствие! Но, явление это вовсе не уникальное. Как сообщили биологи, каштанам чтобы выбросить свечки достаточно неделя стабильного тепла +15 - +18 без резких колебаний. Собственно, резких колебаний в Донецке не было, вот они и зацвели.

Цветущие в октябре каштаны зрелище не редкое, но завораживающее. Фото: Елена Вишневская

А еще этой осенью в объектив дончан попала белка необычного окраса. О том, что с началом войны в Донецк нагрянули белки, мы уже писали. Рыжие зверьки появились резко и одновременно во всех районах Донецка. Именно так в донецком сегменте интернета начали появляться фотографии белок. Калининский, Ворошиловский, Буденновский, Ленинский – все районы наперебой постили белочек, и теперь белочками нас не удивить. Скачут и скачут. Глаз радуют, орехи запасают, хвостиками машут - все как положено по должностной беличьей инструкции.

Но случается удивиться. Вот, например, в один из дней этого волшебного октября, дончанка Елена засекла белочку необычного окраса, а именно – черную. Так же среди сородичей белку выделял размер:

- Черно-бурая белка. Обычно в нашем регионе рыжие или серые, а тут реально чёрная с белым пузиком. И очень большая. Я таких только в Карпатах наблюдала. За десять минут при мне нашла два ореха и усиленно их прятала.

"Шахтерская" белка прекрасно чувствует себя в шахтерской же столице. Фото: Елена Вишневская

Белку тут же нарекли «шахтерской» и стали спорить, что именно послужило причиной такой смены окраса. Среди версий прозвучало:

- Эта белка воспитана шахтерами. Известны случаи, когда шахтеры прикармливали-приручали крыс. Ну вот в это раз – белку.

- Белка живет где-то возле домны и выбросов

- Белка – это следствие неумеренных возлияний представителя негроидной расы, живущего в Донецке. Просто сбежала.

Но оказалось, все гораздо прозаичней.

- Белка – меланист. Такое бывает. Чего ей в шахту лезть? Есть альбиносы - белые, а эта - меланист, мутация приключилась. Хотя явление довольно редкое, - сообщила «Комсомолке» биолог Елена Прокопенко.

Рыжими и серыми нас не удивить, а вот черные - в дковинку

Справка КП: Черные белки являются результатом генной мутации серых, помимо темной шерсти они отличаются более высоким уровнем мужского полового гормона тестостерон, что делает их более агрессивными и способными к выживанию. Дополнительный фактор экспансии черных белок заключается в том, что, по всей видимости, серые самки предпочитают черных самцов.

А один мой знакомый (редкий циник, которому вообще никогда ничего не нравится) сказал:

- Когда будут спрашивать: "Тебе вообще хоть какая-то погода нравится?" - я буду вспоминать уникальный октябрь-2018.

Вот да. И я буду вспоминать октябрь 2018.