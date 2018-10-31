2018-10-31T20:21:52+03:00
Политика

Донецкий ЦУМ обокрали на 30 миллионов рублей

Похители золотые украшения из двух ювелирных отделов
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: facebookФото: facebook
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В донецком центральном универмаге сегодня произошла кража. Похититель "вынес" золотые украшения. Об этом "Комсомолке" сообщила одна из сотрудниц торгового центра.

- Обокрали два отдела с ювелирными украшениями, - говорит она. - Они взяли только золото и бриллианты. Серебро не трогали.

- Сколько золота было на этих отделах? - спрашиваем.

- Не меньше десяти килограммов. Это на миллионов тридцать рублей. Плюс к этому еще и драгоценные камни, - отвечает девушка.

По словам сотрудников ЦУМа, полицейские в недоумении: как преступнику так лихо удалось совершить кражу и остаться незамеченным? В торговых залах установленны видеокамеры и сигнализация.

- Полицейские сказали, что провода от камер и сирены были пререзаны, - говорит реализатор. - Я думаю, что скорее всего вор зашел в здание перед закрытием, и где-то спрятался. Возможно, в подвальном помещении, входы к нему не закрыты.

Ночью преступник смог ликвидировать охранное оборудование, совершить кражу, снова спрятаться, а уже после открытия магазина спокойно выйти и скрыться.

- Почему выдвигаю именно такую версию? Потому что работал он долго, а вообще думаю, что он был не один, - рассказывает сотрудница ЦУМа. - Все ювелирные изделия были сняты с подставок и подвесок. Это затратно по времени снимать с "рожек" по одной сережке...

- В здании не было охраны?

- Был дедушка-сторож. Он обычно сидит где-то в "катакомбах". Вряд ли он что-то бы услышал и смог сделать. Видимо вор работал продуманно, по плану, что и охранник ничего не услышал, и полиция говорит, что такого еще не слышали.

В данный момент идут следственные действия. Эксперты сняли отпечатки пальцев, допросили сотрудников центрального универмага.

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