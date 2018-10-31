Международные наблюдатели: выборы в ДНР и ЛНР не противоречат Минским соглашениям

СЕГОДНЯ 13:44 2018-10-31T14:20:26+03:00

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Международные наблюдатели из США, Финляндии и Йумена заявили, что выборы Глав Республик Донбасса и депутатов Народных Советов, назначенные на 11 ноября, не противоречат Минским соглашениям, а подготовка к ним проводится открыто и с соблюдением медународных стандартов. Об этом сообщает ЛИЦ.

Наблюдатель из Йемена Аль-Хашеб Рашид Абдулкудос Ибрагим:

- Решение о начале выборов принял местный парламент. Эта информация широко освещена местными СМИ. То, что выборы все-таки проводятся, говорит о демократическом курсе развития Республики. Противоречия Минским соглашениям я не вижу. Считаю, что, идя по пути построения основных норм демократии, молодое государство, я имею в виду ЛНР, будет только укрепляться в своем дальнейшем развитии.

Наблюдатель из США Джордж Илаясон:

- Я вижу, что в ЛНР полностью соблюдается принцип демократии во время подготовки к выборам главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики в плане открытого доступа информации. Я имею в виду то, что все основные решения Центральной избирательной комиссии оперативно даются в местные средства массовой информации. Это оперативно и удобно, соответствует демократическим нормам.

Наблюдатель из Финляндии Янус Путконен:

- Я внимательно слежу за ходом избирательной кампании в Луганской Народной Республике. Кандидатов несколько - и это значит, что соблюден основной демократический принцип - принцип свободы выбора и участия в выборах. Наличие агитации за разных кандидатов, освещение в региональных СМИ различных встреч, проводимых претендентами на пост главы Республики, что свидетельствует о нормальном процессе подготовки к выборам. Никаких нарушений в части соблюдения норм демократии на этом подготовительном этапе я не увидел.