Международные наблюдатели: выборы в ДНР и ЛНР не противоречат Минским соглашениям
Международные наблюдатели из США, Финляндии и Йумена заявили, что выборы Глав Республик Донбасса и депутатов Народных Советов, назначенные на 11 ноября, не противоречат Минским соглашениям, а подготовка к ним проводится открыто и с соблюдением медународных стандартов. Об этом сообщает ЛИЦ.
Наблюдатель из Йемена Аль-Хашеб Рашид Абдулкудос Ибрагим:
- Решение о начале выборов принял местный парламент. Эта информация широко освещена местными СМИ. То, что выборы все-таки проводятся, говорит о демократическом курсе развития Республики. Противоречия Минским соглашениям я не вижу. Считаю, что, идя по пути построения основных норм демократии, молодое государство, я имею в виду ЛНР, будет только укрепляться в своем дальнейшем развитии.
Наблюдатель из США Джордж Илаясон:
- Я вижу, что в ЛНР полностью соблюдается принцип демократии во время подготовки к выборам главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики в плане открытого доступа информации. Я имею в виду то, что все основные решения Центральной избирательной комиссии оперативно даются в местные средства массовой информации. Это оперативно и удобно, соответствует демократическим нормам.
Наблюдатель из Финляндии Янус Путконен:
- Я внимательно слежу за ходом избирательной кампании в Луганской Народной Республике. Кандидатов несколько - и это значит, что соблюден основной демократический принцип - принцип свободы выбора и участия в выборах. Наличие агитации за разных кандидатов, освещение в региональных СМИ различных встреч, проводимых претендентами на пост главы Республики, что свидетельствует о нормальном процессе подготовки к выборам. Никаких нарушений в части соблюдения норм демократии на этом подготовительном этапе я не увидел.