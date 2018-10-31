Донецкий политолог об учениях Наева на побережье Азовского моря: Бряцают оружием и пугают домашнюю птицу

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-31T11:31:25+03:00

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Подразделения Операции объединенных сил совместно с пограничниками и спецназом МВД Украины проводят боевые маневры на побережье Азовского моря в подконтрольных ВСУ районах ДНР. Об учениях сообщает пресс-служба МВД Украины.

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По данным полиции, к учениям присоединились инструкторы Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, которые «могут похвастаться реальным боевым опытом, полученным во время сдерживания российской военной агрессии на Донбассе». Они провели тактико-специальные учения с экипажами боевых бронированным машин и расчетами группового оружия.

«Во время учений пограничники отрабатывали шаги по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника, которые могут высадиться с моря», — сказано в сообщении.

На поле моделировались различные сценарии боя.

Главком ООС Сергей Наєв пошел дальше хвалебных речей о том, какие высокие результаты показывают укро - войска во время учений. В интервью ВВС Украина он похвастался, что... напугал РФ.

Наев отметил, что в его зоне ответственности на Азовском море уже на побережье укрепили фортификации, в частности минно-взрывное заграждение вдоль участков, которые считаются опасными для морского десанта.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко прокомментировал для "КП" учения ООС у берегов Азовского моря:

- На поле моделировались различные сценарии боя, это можно проанализировать, исходя из открытой информации ООС, - говорит Кузьменко. - Все у украинских военных как бы хорошо. Кроме существенного момента. Они считают, что предполагаемый десант... не будет сопротивляться. То есть над десантниками будет летать авиация, по ним откроют артогонь. И все это останется без ответа! Такие учения - бред, учитывая, что более 1000 км сухопутной украинской границы с РФ стоит без укреплений. Основная цель учений у берегов Азовского моря - бряцание оружием. Учитывая, что проводятся они не в первый раз, то результаты таковы: от полетов авиации на низкой высоте пугаются местные жители, домашняя птица, частично удовлетворяются иностранные поставщики оружия и есть повод для бравурных интервью генерала Наева.