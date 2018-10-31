2018-10-31T10:48:16+03:00
Политика

Экс-футболист «Шахтёра» Александр Гай не признал существование российской агрессии в Донбассе

Спортсмен считает, что нужно закончить войну, и неважно будет Донбасс в Украине или нет
Никита МАКАРЕНКОВ
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Александр Гай. Фото: footboom.comАлександр Гай. Фото: footboom.com
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Игрок футбольного клуба «Олимпик» - донецкая команда, которая переехала в Киев - Александр Гай не признаёт существование российской агрессии в Донбассе.

Экс-футболист «Шахтёра» заявил, что он часто бывал в России и там он не увидел никакой агрессии в отношении Украины.

- Там никто не хочет уничтожать Украину. Это я так все видел и общался с людьми. Возможно, я не с теми людьми общался. Наверху другие разговоры и взгляды. Но не могу я сказать, что Россия - агрессор. Свечку не держал, как говорится, - заявил спортсмен.

Гай добавил, что если бы Украина захотела, она бы смогла прекратить войну в Донбассе, и даже неважно будет ли он в составе незалежной.

- У каждого есть возможности. Как бы мы не хотели не смотреть в прошлое - это неприятно и больно. Но найти компромисс и решить эту проблему мирно в силах официального Киева, и всех украинских властей, - сказал полузащитник «Олимпика». - Мне тяжело сказать, как это сделать. Не я развязывал эту историю, не мне ее заканчивать. Выход может быть только один - прекратить войну, чтобы не гибли люди как с одной, так и с другой стороны. А как оно будет - в составе Украины Донбасс или не в составе, это уже отходит на второй план.

14 марта этого года в Украине было подписано решение, в котором говорится о запрете для украинских спортсменов принимать участие в спортивных соревнованиях на территории России.

- Соревнования в России, учитывая внешнюю и внутреннюю политику этой страны, являются опасными для наших спортсменов. Также мы призываем международные федерации не проводить соревнований на территории страны, которая систематически нарушает международное законодательство в сфере спорта. Агрессоры и нарушители должны быть изгнаны из арены мирового спорта, – заявил тогда министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

Тогда Александр Гай тоже не мог сдержаться от комментария, опасаясь, что следующим может стать запрет украинским спортсменам играть за российские клубы.

- Нельзя смешивать политику и спорт. Не понимаю, зачем это делается. Спортсмены всю жизнь упорно тренируются, но кто-то сверху определяет их судьбу. Не дает показать то, чему они научились. Мы же профессионалы. Так почему кого-то должны лишать права на профессию? – сказал он.

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