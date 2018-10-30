Чемпионка ДНР по художественной гимнастике Аня Захаренко: «У нас много талантливых гимнасток, по которым «плачет» сборная России»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-30T16:29:58+03:00

В Горловке завершился Чемпионат ДНР по художественной гимнастике. Чемпионкой стала 18-летняя Анна Захаренко. «Комсомолка» встретилась с Аней, которая рассказала как это – побеждать?

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В Горловке завершился Чемпионат и Первенство ДНР по художественной гимнастике по индивидуальной программе в городе Горловка. 164 гимнастки из всех городов ДНР приняли участие в Чемпионате. Возраст участниц от 11 до 18 лет. Выступали девушки по программе КМС (Кандидат в мастера спорта) и программе МС (Мастера спорта). Чемпионкой ДНР стала Аня Захаренко. После соревнований, Аня дала интервью «Комсомольской правде».

Кроме того, что Аня чемпионка ДНР, она еще студентка учетно-финансового факультета Донецкого Национального государственного Университета. Учится, тренируется шесть раз в неделю и помогает тренировать малышей.

- Сколько ты уже занимаешься гимнастикой?

- Уже 14 лет. С 4 лет родители отдали. Мама в детстве занималась и нас с сестрой отдала.

- Раньше занимала призовые места?

- Да. В Украине ездили на соревнования.

- Ты была чемпионкой Украины?

- Нет, чемпионкой не была. Но наша команда была призером Украины. Учитывая, что донецких никогда не любили и засуживали, наша команда умудрилась занять третье место на Чемпионате Украины в групповых упражнениях в 2012 году. Уже в ДНР несколько раз становилась чемпионкой ДНР, несколько раз чемпионом города. Призер ДНР и призер города. На «Розах Донбасса» - это наш местный турнир – все время первые места. Чемпионаты в Луганске «Весенняя грация» тоже первые места у меня.

- А в Россию ездишь?

- В России нет соревнований среди моего возраста.

- Ты смотришь Олимпиаду и мировые первенства по гимнастике? Как думаешь, спортсмены из ДНР смогли бы выступить на таких соревнованиях?

- Там совсем другой уровень. Ну, там принимают участие страны, гимнастки которых слабее, чем даже я, допустим. Ну вот я смотрела ее выступление понимала, что я была бы не хуже. Но она заняла одно из последних мест.

- Ты бываешь на всех соревнованиях. Есть у нас перспективные гимнастки?

- Есть, конечно. У нас есть Катя Воеводичева, которая на всех российских соревнованиях составляет достойную конкуренцию всем гимнасткам . Очень сильный старательный ребенок. Она действительно крутая.

- Ну, вот у Кати есть шанс на призовое место на Чемпионате России?

- Если ее отправить на Чемпионат России, не думаю, что она займет призовое место, но покажет себя. А на обычных соревнованиях – она первые места занимает всегда.

- Волнуешься, когда на ковер выходишь?

- 14 лет практики – уже не так страшно. А вот в этом году я ставила танец детям, вот за них очень сильно переживала. Думала, поседею. А вообще – каждый раз страшно. Стопрцентной уверенности, что все будет хорошо – бывает. Все равно переживаешь, просто не так сильно, как, допустим, малыши переживают. Мне уже стыдно нервничать перед ковром.

- А есть рецепт, как победить волнение?

- Как такового рецепта нет. Все приходит с опытом, когда сам убедишься, что выступать – это не так уж и страшно. Но вот если готовлю к выступлению малышей – тру им ушки…

- Зачем ушки тереть?

- А это стимулирует работу мозга, голову просветляет довольно хорошо и помогает концентрироваться. Не знаю как, но это реально работает. И россиянки так делают вплоть до 20 лет. Если уж совсем нервничают, то можно по ладошкам ударить - там много нервных окончаний, все сразу и простимулировать и отвлечь на боль. Еще носиком заставляю дышать. Но это малышей. Себе-то что? Вдохнула-выдохнула пошла.

- А есть у гимнастов приметы?

- Нельзя перед выступлением зашивать купальник. Нельзя выступать с новыми предметами, если тебе, например, их только вчера купили. Потому во-первых, что ты к ним не привыкла, во-вторых это правда плохая примета. Я недели за две до соревнований никому не даю свои предметы даже подержать, это для меня плохая примета. У нас есть девочка, которая гимнастическое белье специальной надевает наизнанку.

- Ты веришь, что когда-нибудь ДНР будет принимать участие в Олимпийских играх? Или наши спортсменки будут в сборной России?

- В Олимпийских играх вряд ли потому что это надо представлять отдельную страну, а мы пока не признаны. А вот в составе сборной России могли бы. И я верю, что будем. У нас плодовитая земля, у нас много талантливых детей. Даже те, которые уехали – не важно – в Россию или Украину, они всегда в первых рядах. Поэтому если создать условия, чтобы эти дети не уезжали, а наоборот возвращались сюда, то, думаю, очень скоро наши дети будут впереди планеты всей. Я в этом уверена. Потому что я вижу и знаю, у нас много таких детей, по которым сборная России плачет, но просто нет для этого возможности.