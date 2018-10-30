2018-10-30T15:12:53+03:00
Происшествия

В ЛНР местный житель подорвался на приусадебном участке

Мужчина сжигал сухую траву и мусор
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские мины в огородах жителей ЛНР. Фото: ВКонтакте/ЛуганскУкраинские мины в огородах жителей ЛНР. Фото: ВКонтакте/Луганск
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В Перевальске - городе на линии соприкосновения - на приусадебном участке подорвался 58-летний житель. «Подарок» ВСУ зарылся в землю и детонировал при сжигании сухой травы и мусора. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

Мужчину в состоянии средней тяжести доставили в травматологию Луганска.

Несколькими днями ранее 66-летний житель Красного Луча, сжигавший сухую листву, погиб в результате вспыхнувшего пожара. Пенсионер наводил порядок у себя во дворе. Затушив огонь, мужчина отправился к себе в дом. Через некоторое время он услышал треск, выбежал на улицу и обнаружил, что пламя перекинулось на территорию нежилого подворья. Пенсионер взял бутылки с водой и принялся тушить пожар. Соседи поздно увидели загорание, пробраться к мужчине через ворота не смоги - они были заперты. Когда люди зашли с другого входа, мужчина лежал на земле без признаков жизни.

На прошлой неделе в ЛНР пожары унесли жизни двух человек, еще один пострадал. Всего пожарные затушили 34 пожара.

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