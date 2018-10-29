Андрей Соболев: Я б Донбассом эфир начинал и Донбассом оканчивал бы

Андрей Соболев: Донбасс поддержал Крым в его историческом выборе, Крым поддерживает Донбасс в его борьбе за священное право на самоопределение

В Донецке презентовали совместный проект Андрея Соболева и Владимира Скобцова «Родство по слову»