Андрей Соболев: Я б Донбассом эфир начинал и Донбассом оканчивал бы
Бард из Севастополя выступил для дончан во дворце молодежи "Юности" [видео]
Андрей СоболевФото: Юлия АНДРИЕНКО
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С концертом "Родство по слову" во дворце молодежи "Юность" выступил первый сенатор от Севастополя в Совете федерации РФ, поэт, бард, журналист - Андрей Соболев и Владимир Скобцов - поэт Донецка, бард, член Союза писателей Донецкой Народной Республики.
Одна из песен Андрея Соболева особенно понравилась зрителям.
Андрей Соболев спел в полуразрушенной "Юности" о Донбассе.Юлия АНДРИЕНКО