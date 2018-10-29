2018-10-29T18:19:03+03:00
Политика

Андрей Соболев: Я б Донбассом эфир начинал и Донбассом оканчивал бы

Бард из Севастополя выступил для дончан во дворце молодежи "Юности" [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Андрей СоболевАндрей СоболевФото: Юлия АНДРИЕНКО
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С концертом "Родство по слову" во дворце молодежи "Юность" выступил первый сенатор от Севастополя в Совете федерации РФ, поэт, бард, журналист - Андрей Соболев и Владимир Скобцов - поэт Донецка, бард, член Союза писателей Донецкой Народной Республики.

Одна из песен Андрея Соболева особенно понравилась зрителям.

Андрей Соболев спел в полуразрушенной "Юности" о Донбассе.Юлия АНДРИЕНКО

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