Мнение эксперта: Германия может дать миллиард долларов для введения миротворцев в Донбасс

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-29T15:29:17+03:00

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На Украине снова заговорили о миротворцах в Донбассе. Становится очевидным, что Киев вряд ли рискнет решить конфликт военным путем. Постоянные обстрелы по всей линии разграничения, занятие нейтральной территории и попытки прорыва небольшими группами на отдельных участках – это максимум на что решается сейчас командующий войсками в Донбассе генерал Сергей Наев. А объяснять укропатриотам в период избирательной кампании Петру Порошенко что-то надо.

ВОЛКЕР ХОЧЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С СУРКОВЫМ

Миротворцы, по мнению украинских властей, – самый подходящий способ без боя «освободить» территорию самопровозглашенных республик и навести там порядок руками международной администрации и иностранных полицейских сил. Не случайно МИД незалежной носится в ООН с проектом резолюции для Совета безопасности о размещении «голубых касок». По словам министра иностранных дел Павла Климкина, сей документ готовы поддержать США, Германия и Франция. Но одного желания этих стран недостаточно. Все решительным образом упирается в позицию России. Она же остается неизменной: миротворцев размещать только на линии соприкосновения сторон конфликта, а не полностью на территории ДНР и ЛНР. Это вынужден был признать специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

- Нам не удалось изменить представление Путина о продолжении конфликта, - сказал Волкер в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне. - Наши шансы здесь даже меньше, чем были год назад. Я думаю, что Россия хочет переждать выборы на Украине и надеется на лучшую поддержку.

Тем временем, появилась информация о подготовке встречи Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Сурков и Волкер сейчас ведут переписку и решается вопрос, где и когда пройдет встреча.

КИЕВ ЗАГНАЛ СИТУАЦИЮ В ТУПИК

Если стороны готовы к возобновлению консультаций, значить появились предложения, которые можно обсудить. Что это за предложения – пока тайна за семью печатями. О готовности России вести переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе не только с США, но и Украиной заявил на днях президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Россия, конечно, заинтересована в полноформатном возобновлении отношений с Украиной, - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». - То, что сейчас украинские власти делают – они загоняют ситуацию не просто в тупик, они проводят антигосударственную и антинародную политику. Надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл (пройдут выборы. – Авт.), и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим.

То есть президент России открыто заявил: с представителями нынешних украинских властей разговаривать бесполезно. Изменить позицию Путина не смог и советник президента США Джон Болтон, который на прошлой неделе приезжал в Москву. Консультации не привели к взаимопониманию по украинскому вопросу. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить Киев. В центре переговоров с президентом Петром Порошенко будет ситуация в зоне конфликта на востоке Украины и реализация Минских договоренностей. Меркель сейчас примеряет на себя мундир миротворца и хочет хоть как-то заставить Петра Алексеевича пойти на уступки и начать выполнять соглашения. Или хотя бы не спровоцировать обострение конфликта и прекратить обстрелы. Для Порошенко же важно выглядеть достойно в глазах националистически настроенных избирателей, которые любую договоренность с Россией воспринимают как предательство. Президенту надо любыми способами демонстрировать свою готовность отвоевать Донбасс. Миротворцы – подходящая для этого тема.

«ГОЛУБЫЕ КАСКИ» ПОЙДУТ ПО ЭТАПАМ

Впрочем, о «голубых касках» говорят уже давно и пока безрезультатно. Но есть важный признак, что обсуждение вышло на новый уровень - финансовый. Накануне визита Меркель старший научный сотрудник университета ООН и Европейского совета Ричард Гован рассказал газете «Сегодня», что миротворцы на Украине обойдутся в полмиллиарда – миллиард долларов в год. Причем США, которые финансируют четверть всех миротворческих миссий ООН, могут не поддержать многочисленную (25-50 тысяч человек) и долгосрочную операцию. Америка и так пытается сократить расходы на миротворчество - сейчас «голубые каски» обходятся в семь миллиардов долларов.

Эксперт выразил мнение, что финансировать миротворцев в Донбассе может Германия.

- Немцы действительно в этом заинтересованы. Миллиард долларов в год за безопасность в Европе не так уж и много, - считает Гован. - Не думаю, что Германия захочет отправить своих солдат в Донбасс по историческим причинам и соображениям безопасности. Но я уверен, что она захочет профинансировать миссию, чтобы она была более эффективной.

Эксперт также уверен, что невозможно ввести миротворцев одномоментно. Поэтапность в развертывании необходима с военно-логистической точки зрения. И на любом этапе Россия может застопорить миссию.

- Сначала Россия может одобрить этот план, а потом через Совет безопасности ООН застопорит его. Поэтому сейчас главный приоритет для официальных лиц США, которые занимаются этой проблемой, – уверенность, что миссия пройдет все этапы, а не остановится на полпути, – отмечает Ричард Гован.

Фактически речь идет о постепенном занятии «голубыми касками» территории ДНР и ЛНР и передача ее под контроль Киева. Можно не сомневаться, какое сильное давление идет сейчас на Россию в этом вопросе. Хотя эксперт признает, что введение миротворцев без обязательного согласия сторон конфликта нереалистично. Большинство стран не согласятся отправить своих солдат на территорию, где военный конфликт находится в активной фазе.