Переданное Украине американское вооружение пошло в ход

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-29T15:09:14+03:00

Огонь в Золотом ВСУ корректирует с помощью станции артиллерийской разведки AN/TPQ-48

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что украинская армия использует для корректировки обстрелов ЛНР радиолокационную станцию американского производства.

- В жилом районе населенного пункта Золотое, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады, отмечена работа радиолокационной станции артиллерийской разведки AN/TPQ-48 американского производства, - сообщает Марочко. - Станция выдает данные для минометных расчетов ВСУ, ведущих обстрелы жилых районов наших населенных пунктов", - сообщил Марочко.

Соединенные Штаты Америки передали на вооружение украинской армии 20 таких переносных локационных систем. Стоит отметить, что первая партия из трех единиц пришла в незалежную еще в ноябре 2014 года.

Характеристики AN/TPQ-48. Фото: wikipedia.org

По словам представителя оборонного ведомства, военное командование незалежной продолжает стягивать технику и личный состав армии к линии соприкосновения. Такими действиями Украина продолжает нагнетать обстановку в регионе.

- Своими действиями киевская власть подчеркивает свой агрессивный настрой в решении конфликта на Донбассе, - подчеркнул официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

Справка «КП»

Локационная станция AN/TPQ-48 имеет возможность одновременно сопровождать несколько целей в 3-D и дальность обнаружения целей: более 10 км. Контролирует воздушное пространство. Также владеет обзором на 360 градусов без подвижных частей антенны.

Точность определения положения батареи противника станцией: 50 м на дистанции 10 км. Ее вес: 227 кг, высота - 2 м (на триподе), диаметр - 1,1 м.

Состоит на вооружении в США, Австралии, Украине, КНР, Великобритании.