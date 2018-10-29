Правительство в ДНР возглавил человек, который займется реальной экономикой, а не политикой

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-29T12:54:54+03:00

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На минувшей неделе в ДНР произошло знаковое событие, меняющее расстановку власти в Республике. Врио Главы ДНР Денис Пушилин своим указом от 18 октября назначил исполняющим обязанности председателя Совета министров Александра Ананченко. До этого Александр Евгеньевич был и.о. заместителя премьера и возглавлял в правительстве блок анализа и стратегического развития.

ДВА КРЕСЛА ЗАХАРЧЕНКО

Для понимания значения такого решения стоит вернуться в недалекое прошлое. Как известно, до своей гибели Александр Захарченко занимал сразу две должности – Главы Республики и премьер-министра. Статус руководителя правительства Александр Владимирович получил в августе 2014 года после ухода Александра Бородая. А в ноябре Захарченко избрали Главой ДНР. При этом он остался председателем Совета министров. Шли активные боевые действия, и такое сосредоточение власти в одних руках было оправданным.

После соглашений, подписанных в Минске в феврале 2015-го, на фронте наступил период относительного затишья. Зато в Республике остро встала проблема восстановления экономики. Разговоры о разделении должностей в руководстве ДНР остались разговорами. Стратегически важные направления в Совете министров Захарченко возложил на ближайшее окружение, назначив Александра Тимофеева (Ташкента), Дмитрия Трапезникова и Екатерину Матющенко своими заместителями в правительстве. Причем никто из них не был первым замом. Чтобы в случае чего не мог автоматически - пусть и временно - возглавить правительство и занять пост Главы ДНР.

В итоге после гибели Захарченко 31 августа возникла правовая коллизия. Дмитрий Трапезников всего неделю пробыл врио Главы ДНР. 7 сентября Народный совет счел это незаконным и назначил Дениса Пушилина исполнять обязанности руководителя Республики. А Дмитрий Викторович уехал из ДНР вслед за Александром Тимофеевым, получившим ранения при взрыве в кафе «Сепар». В новое правительство из прежних замов Захарченко попала только министр финансов Екатерина Матющенко, сохранив пост заместителя премьер-министра.

7 сентября экс-мэр Донецка Игорь Мартынов одним из первых поздравил Дениса Пушилина с назначением. Фото: Андрей ДУДУШ

ПОД КРЫШЕЙ «ВНЕШТОРГСЕРВИСА»

К Пушилину руководство правительством перешло вместе с постом врио Главы. Возникла интрига: будет ли в дальнейшем Денис Владимирович сидеть на двух креслах, или же на властном Олимпе появится новый человек. Ожидалось, что вопрос решится после выборов 11 ноября. И вот за неполный месяц до голосования Пушилин сделал неожиданное заявление.

- Мною было принято решение разделить обязанности главы государства и председателя Совета министров ДНР. Временно исполняющим обязанности Главы ДНР остаюсь я, на должность премьера назначен Александр Ананченко, - прокомментировал Денис Владимирович. - Главные задачи, которые сегодня стоят перед премьер-министром – навести порядок, прежде всего, в экономике, промышленности и производственной сфере. Александр Евгеньевич - профессионал высокого класса. Мы уже не первый год работаем в одной команде, хорошо знаем друг друга, можно сказать, отлично сработались.

О новом главе правительства известно… почти ничего. В Совете министров он появился сразу после событий 7 сентября. На сайте Совмина сообщается, что Ананченко родился в 1967 году, имеет высшее образование и с 2013 (!) года находится на территории Донецкой Народной Республики. При этом отсутствует фотография Александра Евгеньевича (за полтора месяца она так и не появилась).

Из неофициальных источников известно, что до этого Ананченко занимал пост советника руководителя «Внешторгсервиса». Это закрытое акционерное общество (ЗАО) появилось в ДНР после введения весной 2017 года внешнего управления на ряде крупных украинских предприятий. В основном «национализация» коснулась активов олигарха Рината Ахметова. Часть их – металлургические предприятия и коксохимы - перешла под контроль «Внешторгсервиса» (недавно к ним добавился и Докучаевский флюсо-доломитный комбинат).

Кстати, первая фотография нового главы правительства появилась на сайте Совета министров лишь 24 октября. На ней Александр Ананченко запечатлен рядом с гендиректором «Внешторгсервиса» в момент подписания договора о социально-экономическом партнерстве.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВО ВЛАСТЬ МАРТЫНОВА

Пока же можно предположить, что правительство возглавил человек, который будет заниматься реальной экономикой. Сейчас сложно сказать, насколько он будет самостоятельным в принятии решений и будет ли Денис Пушилин вторгаться в полномочия главы правительства. Известно, что в ЛНР при Игоре Плотницком сосуществование Главы Республики и премьер-министров не было мирным. В частности, для Геннадия Цыпкалова оно закончилось смертью.

Вряд ли такой сценарий будет в ДНР. Александр Ананченко не похож на публичного человека. Рассказывать же о работе правительства по развитию экономики, видимо, будет Игорь Мартынов. Он стал заместителем премьер-министра одновременно с назначением Ананченко председателем Совмина. Игорь Юрьевич – из среды управленцев Донецка еще довоенной поры. Именно при нем преобразился парк имени Щербакова. В ДНР долгое время был столичным градоначальником. А потом неожиданно исчез из поля зрения дончан, заняв не столь приметный пост в администрации Главы. Поговаривают, виной тому была высокая популярность среди горожан. Опросы показали, что она выше, чем у Захарченко. Теперь Мартынов вернулся во власть. Он, кстати, 7 сентября одним из первых подошел в Народном совете к Денису Пушилину с поздравлениями. Многие думали, что Игорь Юрьевич сразу получит значимую должность в правительстве. Назначение случилось лишь полтора месяца спустя. Но какое значимое!

Уже очевидно, что у Дениса Пушилина в случае его избрания Главой ДНР будет значительно меньше полномочий, чем у Александра Захарченко. Еще один «минус» - отсутствие в прямом подчинении военных подразделений. Республиканская гвардия, полк спецназа, отряд «Легион» и другие подразделения теперь в составе силовых ведомств. В какой-то мере это усложнит работу руководителя воюющего государства. Зато в Республике создана конструкция власти, которая - по замыслу – сможет поднять экономику. Что от этого получат простые жители, покажет будущее.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Внешторгсервис» выделит 150 миллионов рублей на социальные мероприятия в ДНР

24 октября Совет министров заключил с «Внешторгсервисом» договор о социально-экономическом партнерстве. Документ подписали глава правительства Александр Ананченко и генеральный директор предприятия Владимир Пашков.

«Внешторгсервис» обязуется в течение года выделить 150 миллионов рублей на выполнение социальных мероприятий, в том числе в сфере образования, медицины, культуры, физической культуры и спорта. Также «Внешторгсервис» будет размещать заказы по обеспечению своих потребностей в товарах, работах и услугах на предприятиях ДНР, в том числе тех, которые используют труд инвалидов.

А еще ЗАО «ВТС» обязуется заключать договоры с образовательными учреждениями профессионального образования на подготовку специалистов для предприятия, принимать студентов на производственную практику, трудоустраивать выпускников, использовать возможности молодежных трудовых отрядов, проводить переподготовку и повышение квалификации персонала. «Внешторгсервис» будет заниматься оздоровлением детей своих работников.