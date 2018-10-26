Одно из главных предприятий Донецка не прерывало своей работы даже под острелами

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-26T20:53:51+03:00

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Накануне дня автомобилиста и работника дорожного хозяйства ДНР свой юбилей отметило одно из главных коммунальных предприятий города - дорожное ремонтно-строительного управления. В этом году ему исполнилось 75 лет.

- Самое удивительное, я для себя отметила, посмотрев в историю этого предприятия, все началось в далеком 43-м году. Война. Сталино только освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И, конечно, была большая нужда в том, чтобы разрушенные войной дороги восстанавливать, строить новые дороги, улицы, мосты. И вот все начиналось с 50 человек и 2 автомобилей, - говорит заместитель председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева. - Но что есть сегодня - вы видите. Замечательная современная техника, которую нужно умудриться осилить, освоить, приручить. Но результаты мы видим - как цветет наш город.

Работа предприятия не останавливалась ни на один день.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Автопарк предприятия насчитывает свыше 320 единиц спецтехники. Все машины готовы к работе в предстоящий зимний период.

- Выполняем работы от монтажа «лежачих полицейских» до капитального ремонта дорог. На балансе предприятия все дороги, мосты, путепроводы. В общем, все, что находится в городе, кроме зданий и деревьев, находится у нас на балансе, - рассказывает начальник КП «ДРСУ» Сергей Скиданов.

Сейчас на предприятии трудится около 1200 человек - водители, механизаторы, инженеры-строители, механики, токари.

Работа предприятия не останавливалась ни на один день даже в период самых активных боевых действий и на территориях, которые находились под постоянными обстрелами.

Сейчас на предприятии трудится около 1200 человек - водители, механизаторы, инженеры-строители, механики, токари.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- От всех жителей города и от себя лично - вам низкий поклон всем за ту работу, которую вы делаете, - говорит и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин. - Сегодня сказали, что путь начат в 43 году, в сложное время. Я не думаю, что 2014, 15, 16, 17 и 18 годы были легче. Но вы выстояли, и вы развиваетесь.

За добросовестный труд, весомые достижения в профессиональной деятельности и в связи с 75-летием со дня основания ДРСУ, лучшие работники предприятия были награждены почетными знаками, грамотами и благодарностями администрации Донецка.