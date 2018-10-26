Хэллоуин 2018 в Донецке: «Комсомолка» поинтересовалась мнением дончан относительно этого праздника

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-26T11:08:51+03:00

Ну, разве что на Спартаке и в костюме Порошенко: как дончане предложили отметить Хэллоуин 2018 в Донецке

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Давно заметила, дончане относятся к разным праздникам с удивительной солидарностью и Хэллоуин 2018 в Донецке не стал исключением. Например, практически все мои знакомые с неприязнью восприняли в прошлом году новость об императорском бале. Организаторы настолько оказались далеки от народа, как форматом, так и названием мероприятия, что в лучшем случае заслужили недоумение дончан.

Так же с сарказмом дружно высмеиваются многочисленные мероприятия на площади Ленина с разнообразными звездами, которые порядком всем надоели. Зато с радостью, целыми семьями дончане пришли на традиционный осенний фестиваль кузнечного мастерства. А что с Хэллоуином? Мы поинтересовались мнениями дончан на этот счет.

Людмила Денисенко, диетолог:

- Мне, как диетологу, Хэллоуин интересен исключительно как возможность приготовить вкусные блюда из тыквы. И на своём сайте к этому дню рецепты размещу. А всякой "нечести" у нас и без Хэллоуина хватает... Никак праздновать не собираюсь.

Евгения Стаднова, режиссер:

- К этому мероприятию можно относиться и с юмором. Ведь литл пати неве кил ноубади! (Маленькая тусовка ещё никому не вредила – ред. «КП») Я за вечеринки с ярким реквизитом, чудными костюмами и необычным гримом. Ну, а всякую чернуху, кровавость и ужасность можно опустить. Как говорится: шо занадто, то не здраво.

Так почему бы не порезвиться с друзьями возле зубастой тыковки.

Джаркынбек Назаров, историк:

- Не наш это праздник. Да и праздновать как-то... Иногда похоже эти императорские балы, конкурсы красоты где-то в параллельной реальности проходят. Сильно походит на пир во время чумы. Знаю, что не будут в Зайцево и Горловке праздновать, а также в Саханке и Докучаевске и религия тут ни при чем.

Лилия, менеджер:

- Хэллоуин - это праздник нечисти, а зачем нам нечисть праздновать, да еще чужую? Подключаться к чужим и чуждым нам эманациям. У нас есть свои зимние праздники, когда предки наши вступали в диалог с нечистыми, задабривая песнями колядками, нарядами. Ошибочно полагать, что все люди одинаковые, все разные, потому и столько видов обычаев, праздников и прочего. Считаю, отказ от своего в угоду чуждого - первый шаг к разрушению.

Евгений Иванов, мобильных дел мастер:

- Вообще непонятно зачем нам тут этот "забугорный" праздник, но по факту - кто хочет отмечать, пусть отмечает, кто нет - тот нет. Главное, чтобы не было пропагандирования его рьяного и навязывания.

Юлия Саловская, многодетная мама:

- Чудесный праздник не по сути, а по содержанию. Вспоминая наше советское детство - на новый год все в костюмах! Это было не обязаловкой - это было праздником! Я была шикарной лисой - мама откопала среди знакомых шикарный настоящий хвост и сушеную морду, а еще Мальвиной с бантом, как уши у слона - все умерли от зависти. Много было чего интересного, карнавального, волшебного! Сейчас настолько все банально и плоско, ну в крайнем случае, купленный хоть какой-нибудь невзрачный костюм на новый год. И да, в этом году у меня будет вечерника на Хэллоуин. Хотя, признаюсь, впервые. Раньше просто мешали обстоятельства. У меня уже продуман костюм, малышня будет добрыми ведьмочками. И тыквы – непременно, я только для этого их весной и сажала.

Алексей Мавроди, сварщик:

- Согласен отмечать, если будет выходной или оплата по двойному тарифу. А если серьезно, у нас есть много своих праздников. Давай лучше возрождать наши, забытые. Если уж отмечать, то по-донецки, с нашей исконной самобытностью. Я бы предложил вариант, надеть костюмы нечистой силы и пугать наших чиновников, например, привезя их в подвалы Спартака слушать минские или перспективой пожить на стариковские пенсии.

Елена Ревякова, преподаватель вуза:

- В наших реалиях это не праздник, а тусняк для молодёжи. Пусть тусуются, но о сессии не забывают. А официально его не стоит проводить. Особенно в учебных заведениях ничего организовывать не следует. Так же можно и до дня независимости Америки докатиться. Нам бы о молодёжи в другом ракурсе на уровне власти подумать надо.

Радомир Карякин, предприниматель:

- Хэллоуин — это хорошо на мой взгляд. Можно, например, нарядиться в Порошенко и кричать на улице "Слава Украине!" Ну, а что? Хэллоуин же! Можно кричать, нарядившись в Ляшко с вилами. Ещё больше адреналина можно получить. Или вообще - в обычного ВСУшника. Но это сложнее. Тогда придется не менее двух стаканов водки принять. Пардон, горилки. В общем нормальная тема для Донецка.