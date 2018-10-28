Автор проекта «Жажда смеха» Антон Молодецкий: Будем отправлять донецких комиков на российские телепроекты

28 Окт. 20:07 2018-10-28T20:27:14+03:00

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Комедийному проекту «Жажда смеха» в Донецке исполнилось три года. Для того чтобы узнать, трудно ли юмористами в воюющем городе, мы встретилась с создателем проекта - экс-участником одной из местных команд клуба веселых и находчивых Антоном Молодецким.

- Начало нашему шоу было положено в смутное для Республики время –три года назад.Сначала мы назывались«стендап-клубом». Потом стали «камеди-шоу». Начали расти форматы наших выступлений, - рассказывает автор идеи. - Появились дуэты, трио. Первое мероприятие провели в одном из донецких ресторанов.

Юмор отвлекает от негатива

Из-за того, что то время было трудным и напряженным, не все дончане воспринимали юмор однозначно.

- После того, как люди поняли, что придя на наше шоу можно расслабиться, количество желающих посетить концерт стало расти, - говорит Антон. - Мы были вынуждены переехать на другую площадку, где больше посадочных мест.

- Как юмор воспринимается в Донецке, какие темы больше всего веселят?

- Что близко людям, то им и нравится. Это бытовые и семейные темы. У них нет срока годности. Они всегда актуальны. У нас юмор обширный, разный. Невозможно стать хорошим юмористом, если писать об одном и том же. На злобу дня - про войну – шутят редко. Над этим конечно шутить и не хочется.

За три года существования комедийного проекта, через него прошло около тридцати местных комиков. Сейчас в костяке осталось пять.

- Многих интересных личностей мы потеряли, потому что были сложности с выплатами, - делится Молодецкий. - На первых порах у нас были финансовые неполадки. Приходилось выживать на моем альтруизме. Призовые фонды у нас были всегда, но не было личных выплат.

Актриса телесериала Ольга на ТНТ в Донецке. Фото: Архив Жажды смеха

Репетировали под открытым небом

Антон занялся поиском спонсоров. Пошел по министерствам, разным ведомствам, но ничего добиться не получилось.

-Единственное, с чем нам помогли, это с помещением для репетиций и редактур. Мы с ребятами там занимались, учились ораторскому искусству, писали материал.

В выделенном помещении комики занимались около года. Потом их попросили оттуда выехать. И мастера острого словца остались без места для сборов. Зимой ходили по кафешкам, а в теплое время года репетировали на улице.

- Второй год существования проекта выдался еще сложнее, чем первый. Начала падать посещаемость зрителей на концерты, и комиков на редактуры. Пошла такая тенденция, что на первом месте у артистов начали стоять деньги, а не качество материала. Меня это угнетало, поэтому приходилось идти на какие-то уступки, доставать деньги для оплаты некоторым личностям. Периодами было и хорошо. Это касается коммерческих заказов, когда нас приглашали на банкеты, свадьбы.

- Вырученные средства шли на развитие?

- Сейчас у нас порядка десяти таких выездов в год. Все деньги не остаются у меня в кармане, а идут на развитие проекта. Мы покупаем всю необходимую технику: колонки, микрофоны, чтобы мы стали независимыми, а не брали все это в аренду.

«Потянулись маститые комики»

- Когда вы более-менее стали на ноги, начали приглашать российских комиков?

- Чтобы поднять планку нашего проекта, мы стали выходить на связь с российскими коллегами. Сейчас мы продолжаем сотрудничать с «ComedyClubProduction» - с их филиалом в Ростове.

Первым известным стендап-артистом, который приехал в столицу Республики стал Марк Сергиенко. Это было в 2017 году, а уже совсем скоро приезжает юбилейный десятый артист - участник «Standup»на российском телеканалеЕгор Кукса. Он выступит в Донецке 10 ноября.

Скоро 10 юбилейный комик приедет в Донецк. Фото: Архив Жажды смеха

«Наши комики поедут в Россию»

Новый сезон для проекта «Жажда смеха» начался по-новому.

- В этом году мы полностью поменяли формат. Другой подход, другие люди и ценообразование, - говорит основатель проекта. - Скорее всего, что вести эти мероприятия я уже не буду. Хочу быть на концерте в роле организатора и видеть оплошности и недостатки, чтобы их подправлять.

- Ты говорил, что мечтаешь о тесном сотрудничестве с Россией. Какие продвижения?

- Мы запустили еще одно направление в нашем проекте – «Отрытый микрофон». В нем может поучаствовать любой желающий юморист. В каждой игре у нас есть призовой фонд. Плюс к этому мы договорились с российской стороной, что из тех, кто проявляет себя в нашем проекте, мы формируем команду из трех человек и отправляем в Россию для участия в таких же проектах, но телевизионных. Это будет происходить два раза в год. О первой отправке мы будем анонсировать в январе следующего года.

- Заграницей есть такое движение – уличные артисты. Их достаточно много. Может быть, вы тоже планируете поэкспериментировать, и дать концерт под открытым небом?

- Как-то мы сидели в центре Донецка. Рядом пел уличный музыкант. Люди слушают, но не получается толпы, они просто проходят. Тогда наш резидент взял микрофон в свои руки и прочитал стендап. Народ стал собираться. Он создал для музыканта условия, и мы ушли. Но не думаю, что это будет актуально для нас – собирать деньги в шляпу – не наш конек.

- У самого нет желания поучаствовать в «Открытом микрофоне» и других шоу на российских телеканалах?

- Я периодически выступаю, но в Донецке. Выхожу редко, чаще это делать я не могу. Не хватает времени на написание материала, оно уходит на организационные моменты. Если распыляться, что-то где-то будет страдать. Я не могу себе этого позволить.