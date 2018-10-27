«Герои» ВСУ избили старика и пытались изнасиловать несовершеннолетнюю девушку

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-27T15:47:19+03:00

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о продолжающихся фактах издевательства украинских войск над местными жителями тех населенных пунктов, где базируются солдаты ВСУ.

- Военнослужащие ВСУ избили старика в Трехизбенке и пытались изнасиловать несовершеннолетнюю девушку в Новотошковском, - сообщил он.

23 октября в Трехизбенке военнослужащие вновь прибывшей 10 отдельной горно-штурмовой бригады потребовали от местного жителя, пожилого человека, приобрести в магазине спиртные напитки (украинским военнослужащим запрещено продавать алкоголь), на что получили отказ. После чего произошла драка, в ходе которой гражданскому были нанесены телесные повреждения средней степени тяжести.

- На помощь к избиваемому, прибежали еще несколько граждан и дали жестокий отпор озверевшим военным, - рассказывает Марочко. - В результате потасовки местные жители забрали у украинских «защитников» один автомат АК-74 и три магазина с патронами к нему. Оружие в дальнейшем было возращено только лично в руки командиру подразделения».

В Новотошковском военнослужащий той же 10 бригады 24 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку, которая возвращалась домой из магазина.

- Предотвратить преступление по счастливой случайности помогли проходившие неподалеку две местных жительницы, которые прибежали на душераздирающий крик девушки, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

По обоим случаям проводится служебное расследование, в подразделения прибыли следователи военной прокуратуры.

- Призываю всех жителей подконтрольных Киеву территорий Луганщины быть бдительными и по возможности передвигаться по улицам только по несколько человек. К сожалению, подобные случаи зверства и бесцеремонного обращения с людьми со стороны так называемых «защитников» Украины, как показывает практика, будут продолжаться, - обратился Андрей Марочко.