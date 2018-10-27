Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко : Активность Наева будет нарастать

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-27T11:12:24+03:00

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ВСУ продолжают концентрироваться на Южном направлении. Обстрелы населенных пунктов там идут пятый год, и конца этому не видно.

Последняя сводка выглядит так:

Украинские силовики утром 27 октября обстреляли из минометов села Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«С 8:00 до 9:30 зафиксированы обстрелы по направлениям Широкино – Саханка и Водяное – Ленинское», – говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным СЦКК, украинские силовики выпустили 28 мин калибром 82 и 120 мм. Кроме того, по населенным пунктам противник применял крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Информация о жертвах и повреждениях сейчас уточняется.

Всего за минувшие сутки ВСУ выпустила по территории ДНР около 400 боеприпасов.

Что касается ЛНР, то за за минувшие сутки на линии фронта официально зарегистрирован один обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции.

Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка.

Что кроется за этими относительно будничными сводками? Ситуацию для "КП" прокомментировал эксперт:

- В последнее время активность в зоне ООС, которой руководит генерал Сергей Наев, стала нарастать, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Все больше ВСУ стреляют по крупным населенным пунктам. И даже жители прифронтового Киевского района, которые в последнее время привыкли к относительной тишине, за последние дни слышат минометы и взрывы крупнокалибирных снарядов. Думаю, в ближайшее время активность генерала Наева будет нарастать еще больше. ВСУ ждут увеличения поставок оружия из стран НАТО. Ведь Госдеп США снял запрет на поставки летального оружия.