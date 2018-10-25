Лучших автомобилистов и дорожников поздравили в филармонии

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-25T14:20:39+03:00

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В последнее воскресенье октября в Донецкой народной республики отмечается День автомобилиста и работника дорожного хозяйства. Сфера автомобильных перевозок республики активно развивается. В настоящее время в ДНР действует более 400 городских, пригородных, междугородных и международных маршрутов, дополнительно организовано 8 новых социально значимых. Ежедневно на линию выходит свыше 2 тысяч автобусов и более 200 единиц городского электротранспорта. Не прекращаются и работы по ремонту дорог. В этом году было восстановлено свыше 120 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Накануне дня автомобилиста в концертном зале филармонии прошли торжества, посвященные этому профессиональному празднику. Выступая перед собравшимися, временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

- Мы все помним, как в 2014 году вы помогали, где-то работая под обстрелами, где-то рискуя своей жизнью. Я благодарен вам за то, что вы сейчас в строю. Сейчас, когда республика нуждается в понимающих всю сложную ситуацию людях, а также людях, которые хотят светлого будущего для нашей республики, - сказал Денис Пушилин. - Я хотел бы еще раз пожелать вам счастья, удачи, мирного неба над головой, ну и, безусловно, веры в нашу молодую республику.

Один из таких самоотверженных людей - Александр Суменкин. Уже 20 лет работает водителем автобуса. Перевозит пассажиров из прифронтового поселка Зайцево в Никитовку. В преддверии праздника Александр был награжден грамотой Главы ДНР.

- Я благодарен людям, которые понимают, которые живут рядом со мной и ездят, говорит Александр Суменкин. - Попадали и под обстрелы, окна вылетали, и скаты пробивали. Все это для нас нормальное явление. Ну, без жертв. Раненых не было за эти 4 года. Нормально.

Лучшие сотрудники отрасли также были награждены грамотами и благодарностями Народного Совета и министерства транспорта республики.

- Автомобили и дороги - это то, что сопровождает жизнь каждого современного человека, а также обеспечивает стабильное и полноценное развитие любого государства, говори заместитель председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева. - Я хочу сегодня от имени депутатов Народного Совета сказать огромное спасибо всем тем, кто причастен к работе автомобильного транспорта, к работе наших бесконечных дорожных линий. Спасибо вам за то, что каждый день, в любую погоду делаете все необходимое для того, чтобы жизнь в республике продолжалась. Спасибо! Пусть ваши жизненные дороги не знают преград.

Торжественное собрание по случаю дня автомобилиста и работника дорожного хозяйства завершилось концертом, в котором приняли участие солисты донецкой филармонии.