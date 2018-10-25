Что обсуждают на интеграционном форуме в Донецке

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-25T12:39:44+03:00

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В Донецке 23 октября стартовал Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции». Его открывали депутат Государственной Думы Андрей Козенко и исполняющие обязанности Донецкой и Луганской Народных Республик - Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В первый день прозвучало немало предложений и перспективных планов. Сейчас уже рассматривается вопрос миграционной амнистии для жителей ДНР и ЛНР и пошел разговор про экономическое сотрудничество.

В конце дня-открытия прошла пресс-конференция Пушилина, Пасечника и Козенко. Здесь лидеры Республик Донбасса и депутат Госдума ответили на насущные вопросы о перспективе интеграции и о сотрудницестве с Россией.

Пушилин и Пасечник подписали соглашение о совместном футбольном чемпионатеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Активно участвуют студенты

В Донецком национальном университете обсуждают пути интеграции Донбасса в научно-образовательное, культурное пространство Российской Федерации.

- Программой предусмотрены доклады, лекции, мастер-классы с участием приглашенных ученых из Российской Федерации, Республики Беларусь, Южной Осетии и других государств, - рассказали в учебном заведении.

В среду на филологическом факультете ДонНУ, при содействии Рязанского университета, открыли «Есенинский центр». В нем представлены уникальные фотографии поэта, а также книги с произведениями Сергея Есенина из библиотеки донецкого университета. Во время церемонии открытия прозвучала запись голоса поэта 1921 года.

По словам доктора филологических наук, профессора РГУ имени Сергея Есенина, руководителя Есенинского научного центра Рязанского госуниверситета Ольги Вороновой, центр имени русского поэта открылся в Донецке неслучайно.

- Сергей Есенин является символом Русского мира. У нас сложилось очень доброе, сердечное сотрудничество между нашими вузами, подписанное ректорами обоих университетов. И нам хотелось поделиться частичкой нашей есенинской души, - сказала профессор РГУ имени Сергея Есенина Ольга Воронова.

Депутат Госдумы Андрей Козенко. Фото: facebook.com

Детям Донбасса

В ходе Международного форума российские представители поставили акцент на детей Донбасса, которые в пору своего возраста уже успели пережить многое.

Детям Донбасса мы всегда оказываем пристальное внимание, - говорит член общественной палаты Московской области Дмитрий Шалыгин. - В этом году с декабря по начало января мы приглашаем ребят из ДНР и ЛНР на праздничные елки в столицу России.

По словам политика для ребят будут подготовлены зимние карнавалы, мастер-классы по созданию новогодних украшений, спортивные мероприятия, рождественские программы в храмах.

- И, конечно, каждого будет ждать Дед Мороз с подарками, - отметил Шалыгин.

Немало говорилось и о санаторно-курортном лечении детей из воюющих Республик.

- В этом году, когда у нас в регионе начала работу интеграционная программа, дети из ДНР и ЛНР прошли оздоровления в наших санаториях, - говорят представители Рязани. - Поскольку мы осознаем высокий социальный эффект детских программ, то нами решено в 2019 году принять на оздоровление свыше ста ребят.

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- Андрей Дмитриевич, как могут повлиять выборы в Республиках Донбасса на процесс признания?– спросила «Комсомолка» у российского политика.

Козенко: Очередные выборы – это признание государственности. В отличие от соседнего государства Украины, где власть пришла после госпереворота. В Республике же все очевидно. Выборы можно расценивать как движение к признанию. Хочу сказать, что и Крым не признан многими. Самое главное признание – это признание Российской Федерацией. Что касается мирового сообщества: когда-то и они признают, никуда они от этого не денутся. Донбасс рано или поздно будет в составе своей великой Родины. (Подробнее...)

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- С открытием крымского моста возможность перемещения товаров стала лучше, цена за транспортировку немного упала, - говорит депутат Госдумы РФ Андрей Козенко. - Это повлияет как на стоимость товаров из Донецка и Луганска в Крыму, так и наоборот.

Также использование портов Крыма позволит отправлять товары из ДНР и ЛНР на дальнее зарубежье. (Подробности...)